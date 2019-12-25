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مرأة

بدون جيم.. 3 طرق تجعل الجسم ماكينة حرق دهون في الإجازة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
حرق دهون
حرق دهون
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لمياء الياسين
العطلة هي وقت رائع، لا تتيح لنا فرصة للراحة من العمل فحسب؛ بل يمكن أن تكون أيضًا فرصة رائعة لزيادة اللياقة البدنية.

موقع Bright Side كشف عن 3 طرق، لكيفية حرق الدهون في عطلة نهاية الأسبوع دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

1. تناول المأكولات البحرية بدلا من اللحوم

يمكنك استبدال اللحوم بالمأكولات البحرية، لكننا لا نقول أنه يجب عليك التوقف عن تناول اللحوم بالكامل، وكل ما عليك سوى استبدال الدجاج ولحم البقر بها.

2. المشي بشكل صحيح

المشي أمر رائع للصحة، ويمكن للسير لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم سيرًا على الأقدام أن يحسن من صحتك.

3. استبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطازجة وحليب جوز الهند.

وفقا لتقرير نشره الموقع تعد هذه هي واحدة من أفضل الطرق لفقدان الوزن أثناء قضاء إجازتك. استبدلى المشروبات الغازية بعصير طازج وستلاحظين فرقًا على الفور. إذا كنت تريدين أن تكون هذه الطريقة فعالة قدر الإمكان ، فعليك شرب كوب من العصير قبل 20 دقيقة من وجبتك. بهذه الطريقة ، يمكنك تقليل جوعك وسيظل جسمك يحصل على الفيتامينات الضرورية.

جربى العصائر المصنوعة من البقدونس والخيار والخضروات (ما عليك سوى الابتعاد عن الكزبرة والريحان - إنها تزيد من حدة الجوع). لكن لا تفرط في ذلك (يحتاج الجهاز الهضمي إلى بعض الوقت للتعود على هذه المنتجات).
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