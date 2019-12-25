أمير مرتضى يكشف أسباب غياب مخطط أحمال الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة غياب اليونانى أنطونيو مدرب الأحمال عن مباراة الفريق الأبيض أمام الانتاج الحربي، فى الجولة العاشرة بالدورى الممتاز، فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبي و تغيبه عن رحلة الفريق التى توجهت إلى زامبيا فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة زيسكو التى ستقام بين الفريقين، يوم السبت المقبل، فى الجولة الثالثة من منافسات دورى أبطال إفريقيا.





وأشار المشرف على الكرة إن غياب أنطونيو عن رحلة زامبيا كان مقرر له قبل غيابه عن التواجد فى لقاء الإنتاج، حيث كان سيستمر فى القاهرة من أجل تدريب المستبعدين عن تلك الرحلة ثم تقدم بطلب للسفر إلى بلاده لوجود ارتباطات عائلية لديه سيقوم بإنهائها.





وأكد أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة ، علي ضم مدرب أحمال إلى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خلال الفترة الجارية.



