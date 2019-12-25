صفقة بين تركيا وقطر بشأن أنظمة حرب إلكترونية.. وثيقة سرية

كشفت وثيقة عسكرية سرية عن صفقة بين تركيا وقطر في مجال "الحرب الإلكترونية"، استمرارًا لتعاون قوى الشر لخلق الفوضى في المنطقة، والذي لم يتم الإعلان عنه رسميا.





وتكشف الوثيقة ، التي أعدت على أنها مذكرة داخلية تخص هيئة الأركان العامة التركية، عن أن تركيا وقطر قررتا التعاون في مجال أنظمة الحرب الإلكترونية. وتوضح الوثيقة، التي تعود إلى يونيو 2016، أن تركيا قد أرسلت بالفعل مشروع بروتوكول يغطى خطة التدريب والتعاون.





ووفقا لموقع "نورديك مونيتور" فإن المذكرة الأولى بشأن التعاون في أنظمة الحرب الإلكترونية، قدمت إلى الجانب التركي من قبل الحكومة القطرية، لكن أنقرة قامت بتحديث شروط الاتفاقية؛ بعد مناقشة مشتركة بين الوكالات، وأرسلت المسودة الجديدة إلى الدوحة.





ويوضح الموقع أن المسودة تم إعدادها بواسطة إدارات تابعة لهيئة أركان الجيش التركي والاستخبارات العسكرية، ومن ثم أرسلت إلى وزارة الخارجية التركية لإحالتها إلى الجانب القطري.





كما يشير في تقرير إلى أن أنقرة والدوحة أبرمتا بالفعل اتفاقية عسكرية شاملة، حيث أنشأ الجانب التركي قاعدة عسكرية في الدوحة ونشر قوات برية تركية هناك، موضحا أن النظام التركي يخطط لإضافة معدات جوية وبحرية إلى القاعدة، لتوسيع الوجود التركي في الدولة الخليجية الصغيرة.



