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مرأة

وصفة سريعة تخلصك من المناطق الداكنة في الجسم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
مناطق داكنة
مناطق داكنة
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لمياء الياسين
يسبب اسمرار المناطق الداكنة الكثير من الإحراج للنساء، خاصة المقبلات على الزواج، يمكنك التخلص من الاسمرار دون تكلفة باهظة، وبكل سهولة، من خلال وصفة سريعة، يقدمها موقع "برايت سايد".

ووفقا للموقع، تقوم الوصفة على الكركم، وهو العلاج الأكثر سرعة في التخلص من الشوائب وخلايا الجلد الميتة من ركبتيك ومرفقيك دون أي آثار جانبية.

ويحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين الذي يقلل وينظم الإنتاج الزائد من الميلانين المسؤول عن بشرة داكنة.

وأوضح الموقع أن كل ما تحتاجين إليه، هو خلط بعض مسحوق الكركم مع ملعقة صغيرة من الحليب، ووضعه على الركبتين والمرفقين.

وأشار إلى أنه يتم التدليك لمدة 5 دقائق وترك خليط الكركم واللبن حتى يجف بشكل طبيعي، ثم يتم شطفه بالماء الدافئ.

ونوه إلى أنه يمكن إضافة القليل من العسل إلى الخليط؛ للحصول على تأثير أفضل.
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