اخبار الفن | صور جريئة لـ سلمى أبو ضيف مع حبيبها الإيطالي.. وزينة بـ الشورت في عرض خاص لفيلم الفلوس

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:









نشرت الفنانة التونسية، درة، مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، في أثناء ترديدها لأغنية باللغة الفرنسية؛ احتفالا بأعياد الكريسماس.





حصلت المغنية الأمريكية مادونا، على موافقة عائلة الراقص مالك ويليمز، على زواجهما؛ بسبب فارق العمر بينهما، الذي يصل إلى 36 عامًا، فهي تبلغ من العمر 61 عاما، بينهما هو ذو 25 عامًا.





أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف الجدل مُجددًا بظهورها مع الشاب الإيطالي الذي سبق ونفت ارتباطها به رسميًا في لحظات رومانسية، من خلال صور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ظهرت الفنانة زينة في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس مع الفنان تامر حسني، مرتدية شورت قصيرًا، مع جاكيت اسود كلاسيكي.







