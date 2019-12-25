بدون مسكنات.. تخلصى من ألم النقرس بنوع غير متوقع من الفاكهة

يسبب ألم نوبة وألم المفاصل والناتج عن ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم. مصدر إزعاج للكثيرين..





ويعد المصابون بالسمنة الأكثر عرضة للإصابة بالنقرس فعندما يعانى البعض من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن الجسم ينتج المزيد من الأنسولين الذي يبطئ من التخلص من حمض اليوريك الذي يسبب النقرس.





أثبتت دراسة نشرت مؤخرا أن الأشخاص الذين لا يعانون من السمنة المفرطة ولكن لديهم مستويات عالية من الدهون هم أكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس مقارنة بالأشخاص الذين لديهم دهون أقل في البطن.





ويمكن التحكم فى النقرس من خلال تناول فاكهة الكرز فهى تخفض حمض اليوريك في الدم.





تشير إحدى الدراسات التي أجريت إلى أن تناول الكرز أو تناول مستخلص الكرز قبل يومين من نوبة النقرس يقلل من خطر حدوثه بنسبة 35٪ مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا أي شيء.



