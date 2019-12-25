إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لأخطائه الجسيمة .. شاهد

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، إيقاف الحكم هشام التيازي مدى الحياة، بعد الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها خلال قيادته لمباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد ضمن منافسات الدوري المحلي.





وأصدر الاتحاد المغربي، بيانا رسميا ، أكد من خلاله وضع حد لمسار الحكم التيازي، بعد الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها والتي أثرت على نتيجة المباراة المذكورة، مستندا في ذلك على سلم العقوبات والإجراءات الانضباطية الخاص بالحكام.



