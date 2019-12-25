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أخبار العالم

صاروخ كوري يدفع أمريكا للتأهب في الكريسماس.. وترامب ينتظر زُهرية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:43 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
وسط استعداد العالم للاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس"، يقضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عيد الميلاد في منتجع بولاية فلوريدا، منتظرا هدية خاصة من زعيم كوريا الشمالية. يمكنها أن تشعل صراعا جديدا بعد وصول المفاوضات بين الزعيمين لطريق مسدود.

ترامب الذي ذهب إلى منتجع في مارلاجو بولاية فلوريدا ليقضي إجازة الكريسماس، يبدوا أنه انشغل بـ"هدية" وعد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بتقديمها للولايات المتحدة خلال أعياد الميلاد، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

ورجحت كافة التقارير الإعلامية، وترامب نفسه، أن تكون الهدية "تجربة لصاروخ نووي"، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي للتأكيد على أنه سيعرف "ما هي المفاجأة، وسيتم التعامل معها بنجاح كبير".

وأضاف ترامب "الجميع لديهم مفاجآت لي, لكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث. أنا أتعامل مع المفاجآت واحدة تلو الأخرى".

وخلال تصريحاته للصحفيين، قال ترامب مازحا: "ربما تكون هدية لطيفة,, ربما تكون هدية يرسل فيها مزهرية جميلة، وليس تجربة صاروخية".

وتأتي تهديدات كوريا الشمالية، عقب مطالبة واشنطن بتقديم تنازلات إضافية كجزء من المحادثات النووية المتوقفة منذ فترة طويلة بين الجانبين، حيث وصلت المحادثات حول نزع السلاح النووي في بيونج يانج إلى طريق مسدود منذ انهيار القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي بداية هذا العام.

وأجرت بيونج يانج سلسلة من التجارب في منشأة سوهي للصواريخ، كما أطلقت تجارب لعديد من الأسلحة خلال الأسابيع الأخيرة. إلا أن الأمر يقلق الولايات المتحدة خاصة وأن كيم جونج أون حدد مهلة تنتهي في 31 ديسمبر لتحقيق انفراج في المفاوضات يبدو أنه بعيد المنال.

وكل ذلك، إضافة إلى أن كوريا الشمالية أنشأت هيكلًا لمصنع مرتبط بإنتاج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي"، مما أثار مخاوف من أن الزعيم الشاب سيستأنف تجارب الأسلحة التي يمكن أن تصل إلى سواحل الولايات المتحدة.

وتشير "بلومبيرج" إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت هيكلا مؤقتا في أحد المواقع العسكرية يمكنه استيعاب رافع ذراع الإطلاق مثل هذه الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

ويمثل الأمر "تحديا" بالنسبة لترامب الذي يعتبر أن التواصل مع بيونج يانج وعلاقاته الشخصية مع كيم؛ أحد انتصارات السياسة الخارجية الرئيسية، بعدما التقيا وجهًا لوجه 3 مرات، وتحولت لغة الحوار بينهما إلى حد الغزل من قبل ترامب ومدحه في كثير من تغريداته على تويتر.

ووسط انقسام حول موقف ترامب من النزاع مع كوريا الشمالية، لكن أيا كان ما سيحدث بعد ذلك ، قد يكون ترامب قد خسر بعض النفوذ الذي اكتسبه ذات مرة بعدما هدد كوريا الشمالية بـ"النيران والغضب" عام 2017، وفقا للوكالة، وتحدث المسؤولون عن ضربة "دموية" ضد كوريا الشمالية. لكن منذ ذلك الحين ، أظهر ترامب موقفا ضد النزاع ، وأمر بشكل مفاجئ بسحب القوات من شمال شرق سوريا ، كما أوقف الضربة ضد إيران بعد أن أُسقطت طائرة أمريكية بدون طيار.

من جهته، قال الجنرال تشارلز براون، من سلاح الجو: "ما أتوقعه هو نوع من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ستكون" الهدية "، كما حذر مسؤولون أمريكيون من خطورة اختبار قذيفة عابرة للقارات وتوجيه الصاروخ بشكل واضح نحو الولايات المتحدة، مشيرين إلى احتمالية سقوطه بالقرب من الأراضي الأمريكية.

بينما رأى المحلل المختص في الشأن الكوري جو ميونج أن هذا المسار الاستفزازي محفوف بالمخاطر ومن المحتمل أن يقضي على المحادثات المستقبلية مع ترامب، موضحا أن كوريا الشمالية قد تصعد تدريجيًا التوترات، أو قد تقوم بنوع أقل من الاستفزازات مثل إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى.

أما مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، فانتقد شدة سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية، محذرا من أن الدولة النووية الآسيوية تشكل تهديدا "وشيكا".

وقال في مقابلة مع موقع أكسيوس: "فكرة أننا نمارس ضغوطا قصوى على كوريا الشمالية هي للأسف غير صحيحة"، معربا عن أمله في أن تقر واشنطن بالخطأ، وتابع "لقد خضنا التجربة، وهذه السياسة فشلت"، حال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب كبيرة أو استفزازات أخرى بعد انتهاء المهلة لاستئناف المفاوضات، منتقدا قول ترامب إن "تجارب الصواريخ الكورية الشمالية القصيرة المدى لا تزعجه".

ووصلت التحذيرات الأمريكية إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أطلقت تحذيرا من "تجارب إطلاق صواريخ بعيدة المدى قبل نهاية عام 2019، أو في أوائل عام 2020"، مشيرة إلى أن ذلك وضع المسؤولين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين في حالة تأهب قصوى هذا الأسبوع.
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