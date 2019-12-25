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رياضة

ولي عهد السعودية يرعى سباق الفروسية الكبير .. السبت المقبل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:50 ص
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودية
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ريهام بكير
يرعى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد المملكة العربية السعودية ، السبت المقبل، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على «كأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد»، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

ويتكون حفل السباق من عشرة أشواط، خصص الشوط التاسع منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال)، والشوط العاشر لخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر ، وجائزته (900.000 ريال) .

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية ، قد أتمت إدارة نادي الفروسية الاستعدادات الخاصة بهذا السباق كافة وأنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، إذ يعد هذا السباق التاريخي أعرق سباقات الخيل على مستوى السعودية، حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، وأقيم أول حفل برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد آنذاك.

وسيصاحب السباق العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأسر والأطفال، والعروض الفلكلورية الشعبية من مختلف مناطق السعودية، بالإضافة للفعاليات المعرفية والثقافية، والمعارض الفنية، كما سيقدم النادي عددًا من المسابقات والجوائز المنوعة النقدية والعينية وستكون الجائزة الكبرى سيارة تقدم للجمهور في نهاية الحفل.
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