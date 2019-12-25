ولي عهد السعودية يرعى سباق الفروسية الكبير .. السبت المقبل

يرعى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد المملكة العربية السعودية ، السبت المقبل، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على «كأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد»، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.





ويتكون حفل السباق من عشرة أشواط، خصص الشوط التاسع منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال)، والشوط العاشر لخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر ، وجائزته (900.000 ريال) .





ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية ، قد أتمت إدارة نادي الفروسية الاستعدادات الخاصة بهذا السباق كافة وأنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، إذ يعد هذا السباق التاريخي أعرق سباقات الخيل على مستوى السعودية، حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، وأقيم أول حفل برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد آنذاك.



