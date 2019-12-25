تشامبرلين يغيب عن ليفربول أمام ليستر وولفرهامبتون للإصابة

أعلن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أن الفريق سيفتقد جهود اللاعب أليكس تشامبرلين في مباراتيه المتبقيتين خلال عام 2019، بسبب الإصابة.





وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة الفريق أمام ليستر سيتي غدا الخميس: "أليكس أوكسليد تشامبرلين سيغيب عن مباراتينا الأخيرتين في 2019، بسبب إصابة في أربطة الكاحل."





ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيغيب تشامبرلين بذلك عن مواجهة ليستر وكذلك مواجهة وولفرهامبتون المقررة يوم الأحد المقبل في المرحلة العشرين من الدوري.



