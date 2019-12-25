الأولمبية السعودية تعتمد تأسيس 5 اتحادات جديدة

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس اللجنة الأولمبية، السعودية ، قرارًا بتأسيس خمس اتحادات جديدة وتعيين رؤساء لها.





وجاءت قرارات الفيصل بتأسيس الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة وتعيين علي الغامدي رئيسًا، وتعديل مسمى الاتحاد السعودي لكرة القاعدة ليكون الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة.





وتعيين نايف بن حميد رئيسًا، وتعيين محمد المنديل رئيسًا لاتحاد الهوكي، ويزيد الرشيد رئيسًا لاتحاد الاكروس، وتعيين علي الدجاني رئيسًا لاتحاد الركبي.



