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رياضة

الأولمبية السعودية تعتمد تأسيس 5 اتحادات جديدة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:31 ص
الأمير عبدالعزيز
الأمير عبدالعزيز بن تركي
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ريهام بكير
أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس اللجنة الأولمبية، السعودية ، قرارًا بتأسيس خمس اتحادات جديدة وتعيين رؤساء لها.

وجاءت قرارات الفيصل بتأسيس الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة وتعيين علي الغامدي رئيسًا، وتعديل مسمى الاتحاد السعودي لكرة القاعدة ليكون الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة.

وتعيين نايف بن حميد رئيسًا، وتعيين محمد المنديل رئيسًا لاتحاد الهوكي، ويزيد الرشيد رئيسًا لاتحاد الاكروس، وتعيين علي الدجاني رئيسًا لاتحاد الركبي.

هذا وتهدف القرارات إلى خدمة هذه الألعاب في السعودية، وتحقيق انتشار ممارسة المجتمع للرياضة بما يسهم في رفعة العلم السعودي على منصات التتويج القارية والعالمية.
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