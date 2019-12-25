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رياضة

إيقاف بنتانكور 3 مباريات بعد طرده في السوبر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:09 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إيقاف الأوروجوياني رودريجو بنتانكور لمدة ثلاث مباريات، بعد طرده خلال مباراة يوفنتوس ولاتسيو في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتلفظ بنتانكور بعبارات اعتراضية ضد حكم المباراة بعد إشهاره البطاقة الصفراء الثانية في وجهه، ليتم إيقافه بشكل رسمي لمدة أطول وفق تقرير طاقم التحكيم.

ومن المتوقع أن يغيب لاعب الوسط عن مباريات اليوفي أمام كالياري، روما، وبارما، بعد عودة الفريق من العطلة الشتوية الحالية بداية عام 2020.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإيطالي قام بتغريم الثنائي بافيل نيدفيد وفابيو باراتيسي مبلغ 5000 يورو لكل منهما، بسبب اعتراضهما بشكل غير لائق على حكم السوبر.
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