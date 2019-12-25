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رياضة

جوائز بطولة أستراليا تصل قيمتها لـ 49 مليون دولار

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:10 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الكبرى للتنس، زيادة قيمة الجوائز المالية بنسبة 13.6 في المئة، في خطوة ستفيد بالدرجة الأولى اللاعبين الذين سيخرجون من المنافسة في أدوار مبكرة.

وأشار المنظمون إلى أن القيمة الإجمالية للجوائز المالية ستصبح 71 مليون دولار أسترالي "49.1 مليون دولار أمريكي".

وسيحصل الفائزان لدى الرجال والسيدات في البطولة التي تنطلق 20 يناير المقبل، على 4.12 مليون دولار أسترالي، أي بزيادة طفيفة عن العام الماضي.
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