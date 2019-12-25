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منوعات

للمرة الأولى رواد محطة الفضاء الدولية يشاركون في جولة بابا نويل العالمية.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:56 ص
مراقبة رواد محطة
مراقبة رواد محطة الفضاء الدولية لجولة بابا نويل
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رحيم يسري
منذ عقود يراقب الجيش الأمريكي جولة سانتا كلوز أو "بابا نويل" حول العالم لتوزيع الهدايا على الهواء مباشرة كل عام في الـ 24 من ديسمبر، لكن للمرة الأولى هذا العام، تلقى الجيش مساعدة من الدرجة الأولى لضمان أن توزيع الهدايا يسير بسلاسة، وهم "رواد محطة الفضاء الدولية".

وظهر رائد الفضاء الأمريكي أندرو مورجان معلنا الحصول على تأكيد مرئي بأن سانتا كلوز يسافر حاليًا فوق الهند"، في فيديو بدا فيه انعدام التوازن واضحا خلال تواجده على محطة الفضاء الدولية، التي ترتفع 400 كيلومتر فوق الأرض، وفقا لموقع "فان مينوت" الفرنسي.

وتابع مورجان قائلا "المحطة تمنح رواد الفضاء نقطة مراقبة مثالية لمتابعة بابا نويل في رحلته في جميع أنحاء العالم" .

وتعود أصول هذا التقليد لعام 1955 خلال احتفالات أعياد الميلاد، بعد خطأ من قبل صحيفة محلية، وضعت إعلانا للتحدث مباشرة مع بابا نويل، لكن الأطفال وجدوا أنفسهم يتصلون بمركز عمليات في وزارة الدفاع، فاضطر الضباط للإجابة على الأطفال والرد على أسئلتهم عن "سانتا كلوز"، ومن ثم تم اعتماد التقليد، الذي تقوم خلاله قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية بتتبع مسار بابا نويل أثناء انتقاله حول العالم بزلاجته الشهيرة وبمرافقة طائرتان مقاتلتان.

ويتم جمع المعلومات بشكل مشترك وإذاعة الرحلة من خلال بث مباشر على موقع "نوراد سانتا" الذي يزوره أكثر من 20 مليون شخص كل عيد الميلاد، حيث أعلن فيه عن إقلاع بابا نويل من القطب الشمالي، في رحلة يوزع خلالها مئات الملايين من الهدايا على الأطفال حول العالم.

وخلال هذا التقليد، يساعد العديد من المتطوعين ضباط الجيش في الرد على مكالمات الأطفال ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، كما انضم الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى إلى هذا الجهد من خلال تلقي بعض المكالمات، من فلوريدا حيث يقضي إجازته.

لكن ترامب لم يقل ما إذا كان سيستمر في هذا التقليد هذا العام، إلا أنه تمنى للأمريكيين "عيد ميلاد سعيد".
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