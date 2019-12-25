لإتمام صفقة إريكسن.. إيسكو أول الراحلين عن ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو

باتت أيام الإسباني إيسكو، لاعب الوسط، معدودة في فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، بعد أن كشفت تقارير صحفية عن عرضه للبيع، لتمويل صفقة الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام الإنجليزي.





وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد فتح الباب أمام تشيلسي ومانشستر سيتي للحصول على توقيع إيسكو "27 عاما" مقابل 50 مليون يورو.





وذكرت الصحيفة أن إيسكو، شارك في 10 مباريات فقط الموسم الجاري، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، ولا يبدو أساسيا في خطط الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق.



