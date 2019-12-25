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رياضة

لإتمام صفقة إريكسن.. إيسكو أول الراحلين عن ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:46 ص
إيسكو لاعب ريال مدريد
إيسكو لاعب ريال مدريد
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ريهام بكير
باتت أيام الإسباني إيسكو، لاعب الوسط، معدودة في فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، بعد أن كشفت تقارير صحفية عن عرضه للبيع، لتمويل صفقة الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد فتح الباب أمام تشيلسي ومانشستر سيتي للحصول على توقيع إيسكو "27 عاما" مقابل 50 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن إيسكو، شارك في 10 مباريات فقط الموسم الجاري، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، ولا يبدو أساسيا في خطط الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق.

وسيكون الضحية المنتظرة في صفقة إريكسن، الذي يعد خيارا مثاليا للريال، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.
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