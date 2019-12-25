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أخبار العالم

فقد ذاكرته.. تطورات الحالة الصحية لرئيس البرازيل بعد سقوطه في الحمام

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:08 ص
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
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رحيم يسري
أدى سقوط الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أرضا، إلى فقدان ذاكرته بشكل موقت، عقب عرقلة قدمه واصطدام رأسه داخل دورة المياه في القصر الرئاسي.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن بولسونارو 64 عاما، سقط مساء الإثنين في حمام قصر الفورادا الرئاسي، وهي الانتكاسة الصحية الثالثة للرئيس الذي أصيب بطعنة سكين خلال حملته الرئاسية عام 2018 ما زال يعاني من آثارها حتى الآن.

وخلال مقابلة عبر الهاتف مع قناة "باند" التلفزيونية حول حادث تعثره وسقوطه؛ قال بولسونارو "في تلك اللحظة، فقدت ذاكرتي، مضيفا "في اليوم التالي، هذا الصباح، تمكنت من استعادة أشياء كثيرة والآن أنا بخير"، لكنه تابع "على سبيل المثال لم يكن باستطاعتي تذكر ما الذي فعلته في اليوم السابق".

وأضاف بولسونارو خلال المقابلة "زلت قدمي وسقطت على ظهري. كانت ضربة قوية بما فيه الكفاية، لكنني سأعتني بنفسي".

وقال مكتب بولسونارو، في بيان، إن الرئيس أمضى الليلة في مستشفى القوات المسلحة في برازيليا تحت المراقبة، وتم السماح له بالخروج أمس الثلاثاء مع "توصية بأن يخلد للراحة"، وأضاف في بيان أن صور الأشعة لجمجمته أظهرت "عدم وجود أي إصابة".

وكان الوضع الصحي لبولسونارو مصدر قلق منذ أن أصبح رئيسا في مطلع يناير، خاصة أنه خضع لـ 4 عمليات جراحية بسبب الطعنة التي تلقاها في بطنه خلال الحملة الانتخابية، وكان آخرها سبتمبر الماضي.
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