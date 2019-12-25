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أخبار البلد

يحدث اليوم: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة.. وتشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:55 ص
قبول دفعة جديدة من
قبول دفعة جديدة من المجندين
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أ ش أ
يشهد اليوم الأربعاء، 25 من ديسمبر 2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:

- يلقي أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، محاضرة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بمدينة أبوظبي تحت عنوان "العالم العربي في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية".

- قبول دفعة جديدة من المجندين "مرحلة أبريل 2020" لتأدية الخدمة العسكرية.

- تشهد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الاحتفالية التي ينظمها المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة بمناسبة يوم المترجم والذي يحمل هذا العام اسم "العام المصري الروسي 2020: الأدب والاستشراق والسياسة".

- النطق بالحكم في محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو 2013.

- تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، حفلًا لتوزيع جوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها، كما يشهد الحفل أداء القسم للأعضاء الجدد.

- تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الذي وافته المنية أول أمس الاثنين عن عمر ناهز 80 عامًا.

- فصل التيار الكهربائي عن المنطقة الصناعية بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لإجراء عمليات الصيانة اللازمة.
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