يحدث اليوم: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة.. وتشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح

يشهد اليوم الأربعاء، 25 من ديسمبر 2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:





- يلقي أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، محاضرة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بمدينة أبوظبي تحت عنوان "العالم العربي في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية".





- قبول دفعة جديدة من المجندين "مرحلة أبريل 2020" لتأدية الخدمة العسكرية.





- تشهد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الاحتفالية التي ينظمها المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة بمناسبة يوم المترجم والذي يحمل هذا العام اسم "العام المصري الروسي 2020: الأدب والاستشراق والسياسة".





- النطق بالحكم في محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو 2013.





- تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، حفلًا لتوزيع جوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها، كما يشهد الحفل أداء القسم للأعضاء الجدد.





- تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الذي وافته المنية أول أمس الاثنين عن عمر ناهز 80 عامًا.



