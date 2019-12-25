صراع ثلاثي أوروبي للتعاقد مع حارس بوكا جونيورز

دخل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في صراع مع يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، لضم إستيبان أندرادا، حارس مرمى بوكا جونيورز.





ووفقا لتقرير لشبكة "TyC Sports" الأرجنتينية، فإن أتلتيكو يسعى إلى التعاقد مع اللاعب "28 عاما"، لتدعيم صفوفه في مركز حراسة المرمى، الذي يضم السلوفيني يان أوبلاك، أحد أقوى الحراس في العالم، والإسباني أنطونيو آدان.





أما يوفنتوس فيرغب في حارس مرمى يخلف المخضرم جيانلويجي بوفون، الذي سيتقاعد في العام المقبل، بينما يحتاج باريس سان جيرمان إلى حارس آخر إلى جوار الكوستاريكي كيلور نافاس، المنتقل من ريال مدريد الصيف الماضي.



