تشمل الميادين الرئيسية.. خطة لتطوير وتجميل مدينة العريش





تمثل عمليات التطوير أحد العوامل الهامة المساعدة في دفع عجلة التنمية.. والتي تتم بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة وخدمة المشروعات الإستراتيجية التي تلبي طموحات التنمية على أرض محافظة شمال سيناء .



ويقول اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، أنه يجري تنفيذ خطة التطوير والتجميل لمدينة العريش والتي تشمل تجميل 13 ميدانا فى مدينة العريش كمرحلة أولى .



وتشمل أعمال التطوير التي بدأت في 5 ميادين رئيسية ، وهي الرفاعي والساعة والقاهرة والنصر والعتلاوي والفواخرية.. وإعادة تخطيط منطقة الموقف وإظهار تمثال السادات الموجودة بمنتصف الميدان. الي جانب أعمال الطرق والكهرباء والتجميل كما تشمل خطة التطوير أيضا، نقل موقف سيارات الموقف القديم إلى موقف آخر بشارع جسر الوادي،.كما سيتم تطوير المدخل الغربي للعريش بطول ٨كم وصولا لجامعة سيناء، ومنه لشارع الفاتح حتى منطقة النافورة ، بتكلفة 120 مليون جنيه.



وأضاف شوشه ان هناك خطة شاملة لتجميل طريق البحر والطرق الفرعية والرئيسية الأخرى بنطاق المدينة، الي جانب تحديد مسئوليات اعاده الشئ لأصله وتأمين أعمال الحفر لمشروعات البنية الأساسية والمرافق ، مع إعادة تخطيط ميدان الرفاعي الرئيسي بوسط العاصمة ، لتطويره مرة أخري بالاستعانة بخبرات نقابة المهندسين في المحافظة.



وأكد اللواء ماجد محمد احمد رئيس مجلس ومدينة العريش، انه تم وضع رؤية مناسبة حول عمليات رصف الطرق ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية، حيث سيتم التركيز علي الشوارع الرئيسية للرصف او رفع كفاءتها مستقبلا .



واشارالي انه سيتم تحديد مناطق لعمل بلاعات لتصريف مياه الأمطار قبل موسم الشتاء للحد من وجود تجمع لمياه الأمطار في الشوارع الرئيسية وقد تم الانتهاء من البنية التحتية فى منطقة بنك القاهرة، والتي تشمل ٣ شوارع متفرعة من الميدان .



وأكد علي انه تم تحديد معالم الميدان ، وانهاء اعمال البنية التحتية من ،خطوط الكهرباء والمياه وشبكات الهاتف الارضى ، ليتم رصفه ايضا، حيث تبلغ طول الوصلة بينهما نحو 400م .



وقال رئيس المدينة ، ان مشروع تطوير مدينة العريش يشمل تطوير مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتي الطريق الدائرى، الى جانب تطوير شارع الفاتح والكورنيش البحري.