الدولى للمسرح المعاصر يكرم أبطال «الطوق والإسورة» بالأعلى للثقافة

كرمت إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى، أبطال العرض المسرحى (الطوق والإسورة)، بمناسبة فوز العرض بجائزة مهرجان قرطاج، مساء أمس الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للثقافة، حيث أهدت إدارة المهرجان شهادة تقدير لفريق العمل بالعرض، وأيضا للمشاركين فى إعداد وتنظيم الدورة ال26 للمهرجان .



جاء ذلك بحضور الدكتور سامح مهران رئيس مجلس إدارة المهرجان، والمخرج عصام السيد، المنسق العام للمهرجان، والفنان سيد رجب، والفنان أحمد كمال، والفنان شادى سرور، والشاعر محمد أحمد بهجت، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعى، وكوكبة من الكُتاب والنُقاد .



وجه المخرج عصام السيد، المنسق العام للمهرجان، فى كلمته الشكر لأبطال العرض ولكل فريق العمل، وللفنان ناصر عبد المنعم مخرج العرض، على كل ما بذلوه من جهد كبير، كان سببا قويا فى تميز العرض وحصده للجوائز .



وقال الفنان شادى سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة، إن عرض الطوق والإسورة قدم للمرة الأولى فى الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبى فى عام 1996، وحصل مخرجه الفنان ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وهى الجائزة الأولى لمصر فى المهرجان، وأعيد إنتاج العرض فى عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضى للمهرجان التجريبى .



يذكر أن عرض الطوق والإسورة، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفنى للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، شارك ضمن العروض المنافسة على جائزة الشيخ سلطان القاسمى بمهرجان المسرح العربى وحصل على جائزة أفضل عرض عربى لتصبح أول جائزة لعرض مصرى فى المهرجان العربى، وتم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح فى أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات.