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حوادث

شربوا عصير فواكه.. دخول 3 طالبات في غيبوبة تامة بسوهاج

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:07 ص
دخول 3 طالبات في
دخول 3 طالبات في غيبوبة تامة بسوهاج
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خالد رياض
استقبل مستشفى طما المركزي بسوهاج، 3 طالبات في غيبوبة تامة، اثر تناولهم عصير كوكتيل فواكه من احد المحلات بدائرة مركز طما، وتم تحويلهن الي مستشفي اسيوط الجامعي.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي اشارة من مستشفي طما المركزي، بوصول كل من "جهاد.ح.م" 17 عاما طالبة، و"أسماء.ع.ع" 18 عاما طالبة و"إيمان.م.م" 18 عاما طالبة يقمن دائرة المركز، مصابات بحالة إعياء شديد وغيبوبة تامة "إدعاء احتساء عصير فاسد" وتم تحويلهن لمستشفي أسيوط الجامعي.

بسؤال والدة الأولى ووالدة الثانية وشقيق الثالثة قرروا عقب خروج المصابات من درس خصوصي احتسوا "كوكتيل فواكه" اشتروه من محل عصائر كائن ببندر طما مما أدي لإصابتهن واتهموا مالك محل العصير بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط كلًا من "عبد العال.ع.ع" 26 عاما عامل،و"صلاح.هـ.م" 30 عاما عامل ويقيمان بندر طما قائمين علي تجهيز العصائر بمحل العصائر وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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