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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:25 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 25 -12- 2019 على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25- 12 - 2019 .

الصغرى العظمى

القاهرة 13 18

الإسكندرية 12 18

مطروح 12 19

بورسعيد 14 18

دمياط 13 18

الإسماعيلية 14 19

السويس 13 19

العريش 12 20

رفح 11 19

طابا 12 18

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 10 22

الفيوم 08 19

بنى سويف 08 19

أسيوط 08 19

الأقصر 07 22

أسوان 08 23

الوادي الجديد 06 23

شلاتين 18 27

حلايب 21 24
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