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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء 25-12-2019 .. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:35 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح " المُذاع على "dmc " تقريرًا مُفصلًا اليوم الاربعاء 25-12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو الآتي:

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.08 جنيه للشراء 15.98 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
أصبح سعر 1 يورو يساوي 17.82 جنيه للشراء 17.70 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.90 جنيه للشراء 20.78 جنيه للبيع

سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.37 جنيه للشراء 16.26 جنيه للبيع
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