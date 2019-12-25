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أخبار العالم

احتراق حافلة مدرسية بالسعودية.. تعرف على حجم الخسائر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:10 ص
إحتراق ناقلة
إحتراق ناقلة
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محمود نوفل
تعرضت أربع طالبات من مدرسة ابتدائية ومتوسطة المربع في محافظة محايل عسير السعودية، لعدة إصابات، منها واحدة خطيرة، في حادثة احتراق حافلتهن المدرسية نتيجة اصطدامها بمركبة من نوع شاص تويوتا على كوبري مغاسا.

وعلى الفور انتقل الدفاع المدني وفرق من الهلال الأحمر والدوريات الأمنية إلى موقع الحادث حيث تم إخماد الحريق وإخلاء الحافلة من الطالبات سريعا قبل أن تشتعل النيران بكاملها، بينما تم نقل المصابات إلى المستشفى.

فيما قامت دوريات المرور بتنظيم حركة السير على الطريق الذي شهد كثافة عالية وفقا لما ذكرت صحيفة عكاظ،.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة تعليم محافظة محايل في بيان لها، أن مدير التعليم "منصور آل شريم" وقف على جميع الحالات المصابة واطمأن عليها، مقدمًا شكره لجميع الجهات ذات العلاقة التي باشرت الحادثة، مع خالص الدعاء للطالبات بالشفاء العاجل ومغادرة المستشفى.
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