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فن

تريند الفن.. شورت زينة.. حبيب كنزي بنت عمرو دياب.. علاقة مادونا بشاب أصغر منها بـ 36 سنة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:24 ص
قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس
ظهرت الفنانة زينة في العرض الخاص لفيلمها الجديد "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، مرتدية شورت قصيرًا، مع جاكيت أسود كلاسيكي.

شيرين رضا تتحدث عن عمرو دياب.. ماذا قالت؟
فتحت الفنانة شيرين رضا، قلبها مجددا، للحديث عن زوجها السابق، النجم عمرو دياب، وذلك في حوار لأحد المواقع الإماراتية الشهيرة؛ لتوضح شكل علاقتهما بعد مرور أكثر من 20 عامًا على انفصالهما.

شاهد .. كيف احتفل مصطفى فهمي وزوجته بـ الكريسماس؟
احتفلت الإعلامية اللبنانية فاتن موسي بـ عيد الكريسماس، من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت فاتن موسي صورة لها برفقة زوجها النجم مصطفى فهمى وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد جدًا لكم جميعًا من مصطفى وأنا # عيد الميلاد # عيد الميلاد".

أسمر وشعر خشن.. 10 صور لحبيب ابنة عمرو دياب بعد إعلانها عنه
أثارت كنزي - ابنة الفنان عمرو دياب، حالة كبيرة من الجدل بعدما نشرت صورة حبيبها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، لتكشف عنه لمتابعيها للمرة الأولى.

لم تقرّر تنظيم حفل زفاف إلى الآن.. مادونا ترتبط بشاب أصغر منها بـ 36 عامًا
حصلت المغنية الأمريكية مادونا، على موافقة عائلة الراقص مالك ويليمز، على زواجهما؛ بسبب فارق العمر بينهما، الذي يصل إلى 36 عامًا، فهي تبلغ من العمر 61 عاما، بينهما هو ذو 25 عامًا.
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