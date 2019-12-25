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باستخدام الأوزان..تمارين رياضية لحرق الدهون وشد عضلات الجسم..فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:07 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة تمارين رياضية باستخدام الكرة المطاطية لحرق الدهون وشد عضلات الجسم.

وقال الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الأربعاء، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأشخاص على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد، ومقدار تحمله.

وأكد الكابتن حسام أبو هاشم، أن ممارسة الرياضة بشكل يوم تحمى الجسم من أشياء كثيرة.

وأوصى الكابتن حسام أبو هاشم، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو، والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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