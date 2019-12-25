الحريري يشن هجوما عنيفا على خليفته وتركيا تجهز قانونا لشرعنة وجودها العسكري في ليبيا.. أبرز اهتمامات صحف السعودية

أبرزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم إعلان وزير الخارجية السوري فشل التفاهمات الروسية التركية حول إدلب، واهتمت بتداعيات انتهاء المدة الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كما تابعت تلميح متحدث الرئاسة التركية إلى الحاجة لقانون يتيح نشر قوات عسكرية تركية في ليبيا.



في الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أطلق تصريحات لافتة في العاصمة الروسية، أشار فيها إلى فشل التفاهمات الروسية - التركية حول إدلب، وقال إن الخيار العسكري بات البديل المطروح لها. وانتقد «اتفاق سوتشي» الموقع بين أنقرة وموسكو في أكتوبر الماضي، حول مناطق الشمال السوري، وقلل من احتمالات إطلاق حوار بين دمشق وأنقرة، مشيرًا إلى «عدم جدوى» ذلك.



وقالت صحيفة "عاجل" إن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مبادرة «إعلان تونس للسلام» من أجل حلّ الأزمة في ليبيا، عقب اجتماعه بمجموعة من النُّخب وممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، إثر تفويضهم الرئيس التونسي من أجل رعاية حل شامل للخلاف الليبي. ونصّ الإعلان على دعوة الليبيين كافة للجلوس إلى طاولة الحوار، والتأكيد على الحل الليبي الليبي، وعلى دعم الشرعية الحالية بالمشروعية الشعبية.



واهتمت صحيفة "عكاظ" بانتهاء المدة الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حيث دخل العراق أمس الثلاثاء أزمة قانونية وبرلمانية جديدة تسببت في نشوب خلافات حول تحديد «الكتلة الأكبر» التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء، وفجر رد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على طلب الرئيس العراقي برهم صالح بشأن تحديد هذه الكلتة الأكبر، غضبا برلمانيا عارما ضد الحلبوسي بسبب مخالفاته للعرف البرلماني السائد.



وأعلن البرلمان الأكثر انقسامًا في تاريخ العراق، أمس أنه سلَّم الرئيس برهم صالح، كتابًا حدَّد فيه أن «كتلة البناء» هي الأكبر، فيما أرسلت كتلة «سائرون» التي يتزعمها مقتدى الصدر كتابا للرئيس العراقي بأنها الكتلة الأكبر في البرلمان، وهو ما يشي بأن العراق على أعتاب مرحلة جديدة من الانقسام.



ونقلت صحيفة "سبق" عن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري هجومه العنيف على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، قائلًا: "إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل، ولن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل". وفي إشارة لعمق الخلاف بينهما،و أكد "الحريري" أنه لا يمكن أن يعمل مع "باسيل" الذي يهاجمه على الدوام.

وقال "الحريري": "لا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد ولم أسمّ الرئيس المكلّف ولا تغطية له ولا ثقة إذا اقتضى الأمر".



دوليًا، ذكرت "الشرق الأوسط" أن المتحدث باسم الرئاسة التركية أكد، أمس، أنه قد تكون هناك «حاجة لمشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا»، مبرزًا أن البرلمان يعمل على ذلك. وفي غضون ذلك، هددت السلطات التركية باستخدام القوة من أجل «حماية مصالحها» في منطقة شرق البحر المتوسط، معتبرة أن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، هدمت الجدار الذي سعى البعض لإقامته أمامها.



ونقلت "الرياض" عن مساعد بلجنة في مجلس النواب الأمريكي أن وثائق من بوينج تعكف لجنة حكومية أمريكية على مراجعتها يبدو أنها تشير الى صورة "مزعجة جدا" لتعليقات من موظفين بشركة صناعة الطائرات بشأن الطائرة 737 ماكس الموقوفة عن الطيران.



وأضاف المساعد الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الوثائق ناقشت بواعث قلق بشأن التزام بوينج بمعايير السلامة ومساعي من بعض الموظفين لضمان ألا تتدخل هيئات تنظيمية أو هيئات أخرى لتعديل خطط الشركة للإنتاج.



وبحسب صحيفة "الجزيرة"، أعلن مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن الاتحاد حدد ثلاثة أهداف للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة المقبلة مع بريطانيا بعد مغادرتها التكتل. وقال بارنييه إن التفاهم على علاقة بعد بريكست والمصادقة عليها بحلول نهاية 2020 كما يريد بوريس جونسون "سيشكل تحديا هائلا لكننا سنفعل ما بوسعنا، حتى إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك".