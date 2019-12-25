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أخبار العالم

التعاون الخليجي يرفض تسييس جريمة مقتل خاشقجي والتدخل بشئون السعودية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:12 ص
الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني تأكيده أن الأحكام الصادرة من القضاء السعودي في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي برهنت على استقلالية القضاء السعودي.

وأضاف الزياني أن مجلس التعاون الخليجي يستنكر المحاولات المغرضة لتسييس جريمة مقتل خاشقجي والتدخل في شئون السعودية.

وتابع الزياني أن الأحكام في جريمة مقتل خاشقجي خطوة مهمة في تطبيق العدالة.

كان القضاء السعودي قد أصدر امس الاول الاثنين أحكاما بإعدام خمسة أشخاص في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي وبسجن ثلاثة آخرين، وقرر الإفراج عن المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني وعن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وذكرت النيابة العامة أن قتل الصحافي في قنصلية بلاده في إسطنبول لم يتم بنية مسبقة.

وأوضح مساعد النائب العام شلعان بن شلعان في المؤتمر الصحفي بالرياض أن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، أحد أبرز المسؤولين الذين تمت محاكمتهم في القضية أفرج عنه "لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص".

كما أن النيابة العامة لم توجّه الاتهام إلى المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، وذلك "لعدم وجود أي دليل ضده".
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