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تعليم

تعليم القاهرة : الطقس لم يؤثر على سير الدراسة بمدارسنا اليوم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
انتظام الدراسة
انتظام الدراسة
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ياسمين بدوي
أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن الدراسة منتظمة اليوم بجميع مدارس القاهرة بشكل طبيعي.

وأكد عطية في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن القرارات التي صدرت بتعليق الدراسة اليوم في بعض المحافظات لا تسري على محافظة القاهرة ، مؤكدا ان حالة الطقس في القاهرة حتى الان لا تستدعي تعليق الدراسة .

وكان قد أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء وغدا لطلاب المدارس فقط.

وأوضح المحافظ في قراره أن ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية تعطيل الدراسة للطلاب بمدارس المحافظة، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019.

وأشارت إلي أن قرار تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.

جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وحرضا علي أمن وسلامة الطلاب.
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