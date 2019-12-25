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محافظات

إغلاق ميناء البرلس لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الطقس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:10 ص
إغلاق ميناء البرلس
إغلاق ميناء البرلس لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الطقس
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أ ش أ
أغلقت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس الميناء لليوم الثاني على التوالي وذلك بسبب الرياح العاتية التي حالت دون نزول اي مركب للبحر المتوسط لارتفاع الامواج بصورة كبيرة وسرعة الرياح الشديدة.

وتعرضت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ لموجة شديدة من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة وانقطعت الكهرباء عن قرى ونجوع كثيرة ليلة امس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشدد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين على كل الأجهزة بإزالة آثار الأمطار اولا بأول ومتابعة مستمرة لشبكات الكهرباء وإبلاغ غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة ساعة بساعة عن الأحوال على أرض الواقع.
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