برلماني: عودة رحلات الطيران البريطانية لشرم الشيخ يعكس أمان مصر

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بعودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولي ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات تقريبًا.



وأكد عمر فى بيان صحفى له أن عودة رحلات الطيران البريطانية لشرم الشيخ تعكس أن هذا الدول بدأت تصحح مفهومها الحالى عن الأمن والأمان فى مصر، مما سيكون حافزا لعودة رحلات طيران لدول أخرى إلى شرم الشيخ.



وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن بريطانيا لم تتخذ هذا القرار إلا بعد تأكدها من أن إجراءات تأمين المطارات فى مصر على أعلى مستوى عالمى فى دقة الآراء الأمنية.



وتوقع أن تزداد حركة السياحة إلى مصر بعد عودة رحلات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ، وعلى رأسها الرحلات الروسية والتى تمثل الغالبية العظمى من حركة السياحة الوافدة إلى مصر.