AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: عودة رحلات الطيران البريطانية لشرم الشيخ يعكس أمان مصر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:27 ص
النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بعودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولي ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات تقريبًا.

وأكد عمر فى بيان صحفى له أن عودة رحلات الطيران البريطانية لشرم الشيخ تعكس أن هذا الدول بدأت تصحح مفهومها الحالى عن الأمن والأمان فى مصر، مما سيكون حافزا لعودة رحلات طيران لدول أخرى إلى شرم الشيخ.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن بريطانيا لم تتخذ هذا القرار إلا بعد تأكدها من أن إجراءات تأمين المطارات فى مصر على أعلى مستوى عالمى فى دقة الآراء الأمنية.

وتوقع أن تزداد حركة السياحة إلى مصر بعد عودة رحلات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ، وعلى رأسها الرحلات الروسية والتى تمثل الغالبية العظمى من حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرم الشيخ إنجيليزي.. السياحة البريطانية تعود لمدينة السلام لأول مرة منذ 4 سنوات

شاهد.. أولى الرحلات البريطانية تصل مطار شرم الشيخ الدولى قادمة من لندن

استقبال خاص لـ ركاب أولى الرحلات البريطانية في مطار شرم الشيخ

بعد 4 سنوات غياب | عودة السياحة البريطانية الى شرم الشيخ..واستقبال أول رحلة بالورود .. شاهد

شاهد.. لحظة هبوط أول رحلة بريطانية في مطار شرم الشيخ بعد غياب 4 سنوات

توي فلاي الإنجليزية تعتزم تسيير 10 رحلات أسبوعيا إلى شرم الشيخ فى الصيف

ترشيحاتنا

أمير مرتضى يكشف أسباب غياب مخطط أحمال الزمالك

شاهد| الجزائريون يودعون رئيس الأركان أحمد قايد صالح بقصر الشعب

مبابي: لن أستولي على مكانة نيمار.. وحلمي اللعب بالأولمبياد

لدي صور قصوركم في تركيا.. قيادي عسكري تابع لحكومة الوفاق يهدد فايز السراج

كلنا فاهمينه غلط | مبروك عطية يشرح حديث امرأة دخلت النار في قطة.. فيديو

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

AdvertisementS

الصابون السائل يسبب السرطان.. كيف تحمي أسرتك؟

لم تقرّر تنظيم حفل زفاف إلى الآن.. مادونا ترتبط بشاب أصغر منها بـ 36 عاماً

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني بالفيوم

يبطل السجود .. الإفتاء تحذر من أمر يقع فيه بعض المصلين .. فيديو

الرحيل عن الزمالك.. فرجاني ساسي يكشف حقيقة أزمته مع رئيس النادي

كلنا فاهمينه غلط | مبروك عطية يشرح حديث امرأة دخلت النار في قطة.. فيديو

قلادة تيتانيك تثير الجدل بعد ظهورها وسط مجوهرات زوجة البشير.. صور

هايتحسدوا.. شركة مصرية تفاجئ موظفيها بقرار مجنون | صورة

أخبار الرياضة ليلاً.. الجماهير تلتف حول الخطيب.. حقيقة رحيل ساسي عن الزمالك.. تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق عن الحصانة في الملاعب

بيت الرعب.. عائلة تعود إلى منزلها لتفاجأ بـ أشباح .. صور

السحر والشعوذة.. تصريحات نارية بين مرتضى منصور والعتال.. التفاصيل كاملة

تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق.. مرتضى منصور يخالف قرار اتحاد الكرة بالحصانة البرلمانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا.. 20 صورة لمادونا

على طريقة الفنانات المصريات.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس