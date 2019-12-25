احتفالا بعيد الميلاد.. محمد جاد: الدين لله ومصر دائما وطنا للجميع.. فيديو

قال الإعلامي محمد جاد، إن أمس كان القداس للاحتفال بليلة عيد الميلاد المجيد في كنائس الطوائف الكاثوليكية من الأقباط التي تتبع التقويم الغربي، و أن الدين لله ومصر دائما وطن للجميع.



وتابع محمد جاد، من خلال برنامج"صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاحتفال في مجموعة من الكنائس الكاثوليكية في مصر ومنها قصر الدوبارة في التحرير وكاتدرائية العذراء مريم.



واضاف ان الاحتفال الأكبر في بعض الدول على مستوى العالم كان في الفاتيكان وكنيسة المهد في بيت لحم وهي مسقط رأس السيد المسيح.



ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك صلوات عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية العذراء بمدينة نصر فى التاسعة مساء غدًا الخميس بحضور مندوب عن رئاسة الجمهورية.



فيما تحتفل الكنائس التي تتبع التقويم الشرقى بعيد الميلاد المجيد مساء السادس من يناير المقبل، إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يترأس القس الدكتور أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالات الطائفة بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة فى 5 يناير المقبل.