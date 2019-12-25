AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

احتفالا بعيد الميلاد.. محمد جاد: الدين لله ومصر دائما وطنا للجميع.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
الاعلامي محمد جاد
الاعلامي محمد جاد
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الإعلامي محمد جاد، إن أمس كان القداس للاحتفال بليلة عيد الميلاد المجيد في كنائس الطوائف الكاثوليكية من الأقباط التي تتبع التقويم الغربي، و أن الدين لله ومصر دائما وطن للجميع.

وتابع محمد جاد، من خلال برنامج"صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاحتفال في مجموعة من الكنائس الكاثوليكية في مصر ومنها قصر الدوبارة في التحرير وكاتدرائية العذراء مريم.

واضاف ان الاحتفال الأكبر في بعض الدول على مستوى العالم كان في الفاتيكان وكنيسة المهد في بيت لحم وهي مسقط رأس السيد المسيح.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك صلوات عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية العذراء بمدينة نصر فى التاسعة مساء غدًا الخميس بحضور مندوب عن رئاسة الجمهورية.

فيما تحتفل الكنائس التي تتبع التقويم الشرقى بعيد الميلاد المجيد مساء السادس من يناير المقبل، إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يترأس القس الدكتور أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالات الطائفة بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة فى 5 يناير المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قداس إضافي.. مطران لوس أنجلوس يخرج عن النص ويصلي عيد الميلاد 25 ديسمبر

رئيس الإنجيلية لبطريرك الكاثوليك بالميلاد: نؤمن بالمحبة بيننا وتقديرنا لغبطتكم كبير

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس الميلاد 25 ديسمبر بالحمزاوي

غدا .. بطريرك الكاثوليك يترأس صلوات عيد الميلاد من كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس الميلاد بالمقر البطريركي الأربعاء

ننشر خريطة احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد.. الاحتفالات تبدأ غدا بكاتدرائية الكاثوليك بمدينة نصر والكنيسة الأسقفية بالزمالك والكنيسة الأرثوذكسية تصلي في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة

ترشيحاتنا

بدون مسكنات.. تخلصى من ألم النقرس بنوع غير متوقع من الفاكهة

الرحيل عن الزمالك.. فرجاني ساسي يكشف حقيقة أزمته مع رئيس النادي

بعد إثارتها الجدل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا.. 20 صورة لمادونا

شربوا عصير فواكه.. دخول 3 طالبات في غيبوبة تامة بسوهاج

أمير مرتضى يكشف أسباب غياب مخطط أحمال الزمالك

رد فعل عصام الحضري على إدراج قفازاته ضمن معروضات متحف الفيفا

AdvertisementS

الصابون السائل يسبب السرطان.. كيف تحمي أسرتك؟

لم تقرّر تنظيم حفل زفاف إلى الآن.. مادونا ترتبط بشاب أصغر منها بـ 36 عاماً

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني بالفيوم

يبطل السجود .. الإفتاء تحذر من أمر يقع فيه بعض المصلين .. فيديو

الرحيل عن الزمالك.. فرجاني ساسي يكشف حقيقة أزمته مع رئيس النادي

كلنا فاهمينه غلط | مبروك عطية يشرح حديث امرأة دخلت النار في قطة.. فيديو

قلادة تيتانيك تثير الجدل بعد ظهورها وسط مجوهرات زوجة البشير.. صور

هايتحسدوا.. شركة مصرية تفاجئ موظفيها بقرار مجنون | صورة

أخبار الرياضة ليلاً.. الجماهير تلتف حول الخطيب.. حقيقة رحيل ساسي عن الزمالك.. تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق عن الحصانة في الملاعب

بيت الرعب.. عائلة تعود إلى منزلها لتفاجأ بـ أشباح .. صور

السحر والشعوذة.. تصريحات نارية بين مرتضى منصور والعتال.. التفاصيل كاملة

تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق.. مرتضى منصور يخالف قرار اتحاد الكرة بالحصانة البرلمانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا.. 20 صورة لمادونا

على طريقة الفنانات المصريات.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس