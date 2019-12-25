الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا للاتحاد السكندري .. الخميس

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي معسكرا مغلقا يوم الخميس المقبل وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري.



ومن المقرر أن يتجه الإسماعيلي إلى محافظة الإسكندرية يوم الغد الخميس في تمام الواحدة ظهرًا عقب تأدية مران صباحي للاعبين.



ويعسكر الإسماعيلي لمدة لمدة 48 ساعة بأحد فنادق الإسكندرية، وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى ذهاب دور الـ 8 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب لتسهيل مباراة العودة وحسم الصعود للدور قبل النهائي.