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إنجازات شمال سيناء في مجال الإسكان: إنشاء تجمع تنموي بقرية الجولة.. وإقامة 127 منزلا بدويا بقرى ومراكز المحافظة.. وبناء حي سكني جديد بالعريش

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
صدى البلد
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احمد صالح
إنشاء تجمع تنموي بقرية الجولة بوسط سيناء
إقامة ١٢٧ منزلا بدويا بقري ومراكز المحافظة
إنشاء حي سكني جديد بقرية السبيل غرب العريش

نفذت محافظة شمال سيناء، عددا من مشروعات الإسكان في قري ومدن المحافظة لتوفير المسكن المناسب للأهالي وللشباب المقبل علي الزواج والأسر التي انتقلت من رفح والشيخ زويد للإقامة في مركزي بالعريش وبئر العبد.

وقال اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم افتتاح  70 منزلا بدويًا بمساحة 200 متر مربع لكل منزل (118 مترا مربعا مباني، و 82 مترا مربعا عبارة عن مساحة فضاء وحوش) بتكلفة وصلت إلى 39 مليونا و319 جنيها، وأن كل منزل يضم 3 غرف وصالة، مضيفة رجالي، وأخرى حريمي، دورتين للمياه، ومطبخ كما تم فرش وتجهيز المنازل بالكامل بكافة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم إقامة حي جديد متكامل الخدمات بمنطقة السبيل غرب العريش، والذي يضم 2136 وحدة سكنية، وكل وحدة سكنية مساحتها 90 م2 ً..كما يجرى الانتهاء من مد طرق لربط حى السبيل الجديد بحي المساعيد المجاور، إضافة لتنفيذ شبكة طرق داخل الحي.

وقال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء إن المشروعات تتضمن إنشاء 18 عمارة بالعريش بإجمالى 360 وحدة شاملة جميع المرافق الصرف و المياه و الطرق و الكهرباء، وإنشاء 2 عمارة بنخل بإجمالى 32 وحدة شاملة توصيل الكهرباء، وإنشاء 2 عمارة بالحسنة بإجمالى 32 وحدة ، وإنشاء 3 عمارات ببئر العبد تضم 48 وحدة شاملة توصيل الكهرباء، وترميم 13 عمارة بإجمالى 312 وحدة ضمن مشروع ترميم 95 عمارة بحى المساعيد، وتأهيل وإعادة إنشاء 26 عمارة بحى المساعيد بإجمالي 598 وحدة.

وأشار رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أنه تم إنشاء ١٢٧ منزلا بدويا، فى مناطق وسط سيناء تم إنشاء 15 منزلا بقرية الحمة و20 منزلا بدويا بقرية إقرية فى نطاق مركز الحسنة، و30 منزلا بدويا بقرية الريد، و21 منزلا بصدر الحيطان و 30 منزلا بقرية وادى الحاج فى نطاق مركز نخل بوسط سيناء، وإزالة وإعادة إنشاء 11 منزلا بدويا بقرية 6 أكتوبر فى نطاق مركز بئرالعبد.

كما تم تعمير قرية الروضة عقب وقوع الحادث الإرهابى فى مسجد الروضة، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة منازل القرية الأم بعدد 375 منزلا، ورفع كفاءة منازل توابع القرية بعدد 163 منزلا، وإنشاء 51 منزل بدلًا من منازل آيلة للسقوط وعشش جار العمل فى عدد 51 منزل بنسبة 30 %.

وإجمالى عدد الوحدات 538 وحدة ترميم،51 إنشاء جديد، بتكلفة إجمالية 127 مليون جنيه .
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