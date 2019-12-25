بديل لحمام الكريم.. ماسك طبيعي للشعر

تحتاج العديد من السيدات، خاصة صاحبات الشعر الجاف والمجعد، إلى بعمل حمام كريم أسبوعي للشعر، وذلك من أجل تنعيم وترطيب الشعر، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء اتبعي هذه الوصفة الطبيعية التي تعالج شعرك وتساعد على تغذيته بشكل صحيح، بعيدًا عن أضرار المواد الكيماوية.



ووفقًا لموقع "boldsky" إليكِ أهم وصفة لترطيب وتنعيم الشعر التي تعتبر بمثابة مرطب لحمام الكريم.



المكونات لماسك الأفوكادو والبيض:

- نصف حبة من الأفوكادو.

- صفار بيضة واحدة.

- قبعة الاستحمام.



طريقة التحضير:

- يخلط الأفوكادو مع صفار البيض في الخلاط.

- يوزع الخليط على الشعر من الأسفل إلى الأطراف.

- يغطى الشعر بغطاء الدش لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

- يشطف بالشامبو أكثر من مرة.