رئيس أزهر الدقهلية يشهد قرعة اختيار أعضاء كنترول الابتدائية والإعدادية

وأكد رئيس المنطقة أهمية الدقة والنظام فى أعمال الامتحانات، كما شدد على ضرورة تواجد شيخ المعهد مبكرا وكذلك العمال.





كما أكد أنه لا يسمح لشيخ المعهد بعمل توكيل حتى ولو مسجل، بل عليه بث الروح فى جميع العاملين للدقة والنظام فى أعمال الامتحانات، والاهتمام بامتحانات النقل الابتدائي مثل الإعدادية والثانوية، والالتزام بالجدول والتنبيه بعدم فتح المادة إلا بعد التأكد من مطابقتها ومراجعتها على الجدول.

عقد الدكتور السيد الجنيدى، وكيل الوزارة رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، اجتماعًا أمس، الثلاثاء، مع شيوخ المعاهد الابتدائية والإعدادية بمسرح المنطقة بحضور الدكتور صبرى زيدان، وكيل المنطقة، وخالد حسن، مدير إدارة الامتحانات وثروت جمعة، مدير التعليم الإعدادي، ومحمد رمضان، رئيس قسم بالتعليم الابتدائي، وحمدي رزق، مدير إدارة الشئون القانونية، وأحمد جمعة، مدير التفتيش المالي والإدارى، لإجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء كنترول الشهادتين الابتدائية الإعدادية.وقال إن أعمال الكنترول ورصد النتيجة وتوزيع ورق الأسئلة يجب أن تتم في الوقت المناسب طبقًا للتعليمات الجديدة الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، ولا يتم فتح مظروف الأسئلة إلا بحضور الموجه، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل المخالف للشئون القانونية ولا يسمح للموجه بمغادرة المعهد إلا بعد انتهاء التصحيح.وشدد على قيام شيخ المعهد بمتابعة رائد التحول الرقمي، والتأكد من تفعيله لنظام شئون الطلاب فى التوقيتات المحددة والانتظام فى ذلك، وتذليل أي عقبة تواجه ذلك، مؤكدا أن المسئولين بقطاع المعاهد يتابعون يوميًا معدلات العمل اليومى، وطالبوا بسرعة الإنجاز.فيما قام خالد حسن بتسليم نسخ كشوف أسماء المتقدمين للقرعة لوكيل الوزارة وأعضاء لجنة الاختيار، وقد تمت أعمال الاختبار بدقة وانضباط.كما شرح مدير إدارة الامتحانات باستفاضة التعليمات الخاصة بالامتحانات، وكذلك أجاب عن استفسارات شيوخ المعاهد بخصوص الامتحانات.