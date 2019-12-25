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برلمان

قيم البرلمان: تنسيق الأوقاف مع الوزارات الأخرى نموذج رائع للتنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس السيسى

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:39 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ماجدة بدوى
وصف النائب أحمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة القيم بمجلس النواب التعاون والتنسيق بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من جهة وبين جميع الوزراء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأنه نموذج رائع وناجح ويهدف الى تحقيق المصالح العامة للدولة والمواطنين والتنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتوجهه" عبد الواحد " بالتحية فى بيان له أصدره اليوم للفكر المستنير للدكتور محمد مختار جمعة فى وضع السياسات والبرامج التنفيذية التى تحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بناء الشخصية الوطنية ومحاربة الافكار الهدامة وترسخ لقبول الاخر واحترام الثقافات.

واشاد النائب ، بالقضايا المهمة التى ناقشها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام وزارة الأوقاف لترسيخ ثقافة الآخر والمختلف عقب حضورهما لقاء "قادرون باختلاف ٢" الذي شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرعاية والحضور وأعلن خلاله استجابته الفورية لرغبة أحد ذوي القدرات الخاصة بتدريس ثقافة احترام الآخر عبر مناهج التعليم ، ومن منطلق التعاون القائم بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم في قضايا بناء الوعي وبناء الشخصية الوطنية أكد الوزيران أنهما سيعملان معًا من خلال فريق عمل مشترك من الوزارتين على تحقيق رؤية الرئيس السيسى في العمل على ترسيخ ثقافة احترام الآخر ، وأنهما سيعدان تصورا مشتركا لعرضه على الرئيس السيسي.

وقال النائب احمد مصطفى عبد الواحد إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نجح بكل كفاءة واقتدار فى أن يجعل لوزارة الأوقاف العديد من المهام التى تخدم المجتمع المصرى وتساهم بشكل كبير فى مواجهة المشكلات والقضايا المجتمعية ويكفيه شرفا أنه كان له دوره المميز فى المساهمة بفكره الثاقب فى مسيرة الإصلاحات الاقتصادية ونجح فى التنفيذ الرائع لرؤية الرئيس السيسى بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وعدم تحميل الفقراء والبسطاء من هذا الشعب العظيم لفاتورة الإصلاح الاقتصادى من خلال تقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجا وتنفيذ مشروع صكوك الأضاحى والذى يعد واحدا من أنجح المشروعات الاجتماعية الكبرى وأصبح يحقق سنويا نجاحات كبيرة وغير مسبوقة بعد الثقة الكبيرة من الشعب المصرى فى سياسات وزارة الأوقاف.
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