موجة من الرياح المحملة بالأتربة تضرب محافظة المنوفية

تشهد محافظة المنوفية حالة غير مستقرة في الأحوال الجوية، حيث شهدت أرجاء المحافظة رياحا محملة بالأتربة والرمال.



وشهدت الطرق السريعة نشاطا للرياح والرمال المثارة للأتربة، مما جعل هناك انخفاضا في الرؤية الأفقية بشكل كبير، كما تشهد المحافظة برودة عالية وارتفاع درجة الصقيع.



وانتشرت دوريات الشرطة والأقوال الأمنية على جميع الطرق الصحراوية والسريعة بالمحافظة لتوجيه السائقين إلى السير ببطء لتجنب الحوادث.