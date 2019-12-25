النائب فؤاد أباظة: فكرة إنشاء صندوق للاستثمار فى التعليم «عبقرية»

أكد النائب أحمد فؤاد اباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية وجود الصندوق القومى للاستثمار فى التعليم ليكون له دوره فى المشاركة فى التنمية مشيرا إلى أن الفكرة فى حد ذاتها عبقرية وناشد الجميع بالمشاركة فيه باعتباره واحدا من اهم المشروعات الاجتماعية الكبرى فى مجال استثمار الثروة البشرية.





وأشاد " أباظة" فى بيان له أصدره اليوم بتوقيع بروتوكول وزارات الأوقاف والتعليم والتنمية الإدارية والاقتصادية وتأكيد الحكومة بان إطلاق الصندوق لا يعنى تخلى الدولة عن دورها بل فتح باب لمشاركة مجتمعية للقطاع الخاص والمجتمع المدنى ووضع رؤيتهم فى تمويل التنمية.





ووجه النائب أحمد فؤاد اباظة التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، باعتبار أن وزارة الأوقاف ومن خلال نجاحها الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر فى زيادة وتنمية الموارد الذاتية لها اصبحت من اهم الوزارات التى تساهم فى هذه المشروعات المهمة وهو ما يتماشى مع الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى وإعطاء أولوية قصوى لبناء شخصية الإنسان المصرى.





وقال إن وزارة الاوقاف تستحق الاشادة باعتبارها ليس فقط من أهم المشاركين فى هذا الصندوق وانما صاحبة العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية الناجحة والتى لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية.





وأعرب النائب احمد فؤاد اباظة عن امله فى ان يكون لهذا الصندوق دوره فى مواجهة المشكلات التى يعانى منها التعليم خاصة العجز الصارخ فى المعلمين والكثافة داخل الفصول المدرسية خاصة فى المناطق النائبة.



