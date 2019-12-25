AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب فؤاد أباظة: فكرة إنشاء صندوق للاستثمار فى التعليم «عبقرية»

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
لنائب أحمد فؤاد اباظة
لنائب أحمد فؤاد اباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بالبرلمان
Advertisements
ماجدة بدوى
أكد النائب أحمد فؤاد اباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية وجود الصندوق القومى للاستثمار فى التعليم ليكون له دوره فى المشاركة فى التنمية مشيرا إلى أن الفكرة فى حد ذاتها عبقرية وناشد الجميع بالمشاركة فيه باعتباره واحدا من اهم المشروعات الاجتماعية الكبرى فى مجال استثمار الثروة البشرية.

وأشاد " أباظة" فى بيان له أصدره اليوم بتوقيع بروتوكول وزارات الأوقاف والتعليم والتنمية الإدارية والاقتصادية وتأكيد الحكومة بان إطلاق الصندوق لا يعنى تخلى الدولة عن دورها بل فتح باب لمشاركة مجتمعية للقطاع الخاص والمجتمع المدنى ووضع رؤيتهم فى تمويل التنمية.

ووجه النائب أحمد فؤاد اباظة التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، باعتبار أن وزارة الأوقاف ومن خلال نجاحها الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر فى زيادة وتنمية الموارد الذاتية لها اصبحت من اهم الوزارات التى تساهم فى هذه المشروعات المهمة وهو ما يتماشى مع الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى وإعطاء أولوية قصوى لبناء شخصية الإنسان المصرى.

وقال إن وزارة الاوقاف تستحق الاشادة باعتبارها ليس فقط من أهم المشاركين فى هذا الصندوق وانما صاحبة العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية الناجحة والتى لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية.

وأعرب النائب احمد فؤاد اباظة عن امله فى ان يكون لهذا الصندوق دوره فى مواجهة المشكلات التى يعانى منها التعليم خاصة العجز الصارخ فى المعلمين والكثافة داخل الفصول المدرسية خاصة فى المناطق النائبة.

مقترحا أن يكون لهذا الصندوق رؤى واستراتيجيات جديدة لتطوير وتحديث التعليم فى مصر وربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتطوير التعليم الفنى للحد من البطالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل عربية البرلمان يهنئ غادة والي لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

محافظ الإسماعيلية يلتقي الأئمة والمشايخ وقيادات الأوقاف بالمجمع الإسلامي

وكيل عربية النواب: غادة والي مكسب كبير للقضايا العربية والأفريقية في موقعها الأممي

أباظة: نجاح مصر فى وضع ملف الشأن العام أمام الدول الاسلامية تقدير كبير للرئيس

تفعيل أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر .. فتح باب الاكتتاب بـ 100 جنيه .. طارق شوقي: نسعى لإيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية

وزير التعليم يوقع بروتوكولا جديدا لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية

ترشيحاتنا

رسائل قوية من فاروق جعفر لمسئولي الزمالك عقب التعادل مع الإنتاج الحربي

هنموت كلنا.. شابة تفتح باب طائرة متوجهة إلى تركيا

كلنا فاهمينه غلط | مبروك عطية يشرح حديث امرأة دخلت النار في قطة.. فيديو

الصابون السائل يسبب السرطان.. كيف تحمي أسرتك؟

اخبار الفن | صور جريئة لـ سلمى أبو ضيف مع حبيبها الإيطالي.. وزينة بـ الشورت في عرض خاص لفيلم الفلوس

نوع مهمل من البذور يحميك من الإصابة بالسكر والهشاشة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار.. صور

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب