AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

طقس الدقهلية | عزوف الطلاب عن الذهاب للمدارس وتوقف الصيد ببحيرة المنزلة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
طفس سئ يسود الدقهلية
طفس سئ يسود الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
تشهد محافظة الدقهلية حالة من عدم استقرار الطقس بمدنها وقراها منذ الصباح.

وهبت الرياح بشدة مما أدى إلى سقوط عدد من اللافتات والبانرات بشوارع الجامعة والبحر وقناة السويس، وتسببت الأتربة الشديدة في غلق الباعة لمحالهم.

وأدت حالة الطقس غير المستقرة إلى عزوف عدد من الطلاب عن الذهاب إلى مدارسهم.

كما أدت إلى عزوف الصيادين عن الذهاب إلى بحيرة المنزلة للصيد خوفا من تعرض حياتهم للخطر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إغلاق ميناء البرلس بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

إغلاق ميناء البرلس بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

طقس سيئ.. برق ورعد وسيول وغلق بوغاز رشيد في البحيرة

طقس سيئ.. أمطار غزيرة في الدقهلية.. صور

أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف الصيد بعزبة البرج

توقف الصيد في عزبة البرج وسقوط أمطار غزيرة على دمياط

ترشيحاتنا

لدي صور قصوركم في تركيا.. قيادي عسكري تابع لحكومة الوفاق يهدد فايز السراج

هايتحسدوا.. شركة مصرية تفاجئ موظفيها بقرار مجنون | صورة

مباريات اليوم تهدد الزمالك بفقدان المركز الرابع

مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة بطل زامبيا

تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق.. مرتضى منصور يخالف قرار اتحاد الكرة بالحصانة البرلمانية

طبيب الغلابة.. الكشف بـ 3 جنيهات من 30 عاماً.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا.. 20 صورة لمادونا

على طريقة الفنانات المصريات.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس