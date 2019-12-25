طقس الدقهلية | عزوف الطلاب عن الذهاب للمدارس وتوقف الصيد ببحيرة المنزلة

تشهد محافظة الدقهلية حالة من عدم استقرار الطقس بمدنها وقراها منذ الصباح.



وهبت الرياح بشدة مما أدى إلى سقوط عدد من اللافتات والبانرات بشوارع الجامعة والبحر وقناة السويس، وتسببت الأتربة الشديدة في غلق الباعة لمحالهم.



وأدت حالة الطقس غير المستقرة إلى عزوف عدد من الطلاب عن الذهاب إلى مدارسهم.



كما أدت إلى عزوف الصيادين عن الذهاب إلى بحيرة المنزلة للصيد خوفا من تعرض حياتهم للخطر.