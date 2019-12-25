تسمم نجار مسلح في بني سويف بعد تناوله طعام ملوث بسم فئران

أصيب نجار مسلح بالتسمم في مركز ناصر شمال بني سويف، اليوم، ونقل لتلقي العلاج بمعهد السموم، على إثر تناوله طعام ملوث بسم فئران، عن طريق الخطأ.



تلقى العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، إشارة من مستشفى بني سويف العام، بوصول " أحمد . س . س " 27 عاما، نجار مسلح ومقيم مدينة ناصر، مصاب إدعاء تناول مادة سامة، والحالة العامة متوسطة، وتم تحويله لمعهد السموم بالقاهرة.



وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء تواجد المصاب في منزله تناول طعام ملوث عن الطريق الخطأ يضم سم فئران، وشعر بعدها بإعياء شديد، و بسؤال شقيق المصاب ويدعى " رجب . س . س" 18 سنة، قرر أنه أثناء تواجد شقيقه في المنزل تناول طعام ملوث بسم فئران عن طريق الخطأ، وأصيب بحالة إعياء شديد، ونقل على إثرها للمستشفى.



ولم يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 7390 إداري مركز شرطة ناصر.