AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تسمم نجار مسلح في بني سويف بعد تناوله طعام ملوث بسم فئران

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:22 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد الحليم
أصيب نجار مسلح بالتسمم في مركز ناصر شمال بني سويف، اليوم، ونقل لتلقي العلاج بمعهد السموم، على إثر تناوله طعام ملوث بسم فئران، عن طريق الخطأ.

تلقى العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، إشارة من مستشفى بني سويف العام، بوصول " أحمد . س . س " 27 عاما، نجار مسلح ومقيم مدينة ناصر، مصاب إدعاء تناول مادة سامة، والحالة العامة متوسطة، وتم تحويله لمعهد السموم بالقاهرة.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء تواجد المصاب في منزله تناول طعام ملوث عن الطريق الخطأ يضم سم فئران، وشعر بعدها بإعياء شديد، و بسؤال شقيق المصاب ويدعى " رجب . س . س" 18 سنة، قرر أنه أثناء تواجد شقيقه في المنزل تناول طعام ملوث بسم فئران عن طريق الخطأ، وأصيب بحالة إعياء شديد، ونقل على إثرها للمستشفى.

ولم يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 7390 إداري مركز شرطة ناصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة مسنة وشابين بحالة تسمم فوسفورى في البحيرة

إصابة سيدتين و3 أطفال بتسمم غذائي في بني سويف

إصابة طفلين بتسمم لتناولهما أقراص دواء بالخطأ في كفر الشيخ

داخل مدرستها .. طالبة تتناول سم فئران بسوهاج

إصابة طالب تناول سم فئران بالخطأ في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

أحمد داش يتعرض لحادث.. ووالدته: رضينا بقضاء الله

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسى لافتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى بالفيوم

الإمساك والشتاء.. طرق طبيعية لعلاجه بـ ربع جنيه.. ومشروب لذيذ ومغذٍ يعالج مشاكل المعدة ويزيل الحموضة مثل الزبادي

اخبار التوك شو | أحمد موسى: نفسي أشوف الزمالك بيكسب.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح شديدة

يوسف: التحكيم الأفريقي ظلم الأهلي.. ويد إنرامو أكبر دليل

بيت الرعب.. عائلة تعود إلى منزلها لتفاجأ بـ أشباح .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا.. 20 صورة لمادونا

على طريقة الفنانات المصريات.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس