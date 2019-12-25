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محافظات

غلق بوغاز رشيد ورفع درجة الاستعداد بالبحيرة لمواجهة الطقس السيئ

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
سادت حالة من الطقس السيئ المصحوب بانخفاض شديد في درجة الحرارة والرياح المحملة بالأتربة ربوع محافظة البحيرة، ما أدى إلى تأخير فتح المحلات التجارية وبقاء معظم المواطنين في منازلهم خشية سقوط الأمطار، طبقًا لما حذرت منه نشرت الأحوال الجوية.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية المختصة عن غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد لسوء حالة الطقس وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وفي إطار اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار، شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نموذجا لإدارة أزمة بشأن التعامل مع تصريف كميات كبيرة من المياه بطريق الخدمات بمدخل المعهد الدينى بدمنهور، بمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الأزمات بالمحافظة وممثلي الحماية المدنية والمرور، موجها بتكثيف الأعمال وزيادة عدد صفايات الأمطار بالمنطقة.

وأعلنت محافظة البحيرة استمرار حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات الكبرى بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار.

وشهدت المحافظة أكبر حملة لأعمال تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية تعتبر الأولى من نوعها، وذلك لحماية الأراضى الزراعية من الغرق وللحفاظ على نظافة البيئة والمجارى المائية والصحة العامة للمواطنين.

ويأتي ذلك حرصًا على سلامة مياه الشرب وحتى لا تتكرر مأساة غرق الأراضى الزراعية فى إدكو ورشيد والمحمودية ودمنهور بمياه الأمطار التى شهدتها إثر سيول 2014.
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