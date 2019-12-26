من باريس الشرق إلى شيكاغو القناة.. ٢٠١٩ عام من الحوادث المفجعة في الإسماعيلية.. إصابة 12 بينهم ضابط شرطة في أحداث مباراة الدراويش والأفريقي.. وافتتاح متحف الشرطة بمقر مديرية الأمن

إصابة 12 بينهم ضابط شرطة في أحداث مباراة الإسماعيلي والأفريقي

حبس 24 متهمًا من جماهير النادي الإسماعيلي لإثارة شغب بالاستاد

افتتاح متحف الشرطة بمقر مديرية أمن الإسماعيلية

وأمر المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس "س. ط"، موظف خزينة محكمة الإسماعيلية الابتدائية، 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة اختلاس أموال من خزينة المحكمة عهدته وعدم ردها إلى خزينة المحكمة بلغت نصف مليون جنيه.

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال عام ٢٠١٩، عددا من الحوادث المفزعة والتي حولت المحافظة من باريس الهادئة إلى ما يشبه ولاية شيكاغو، وهو الأمر الذي أثار استياء الأهالي.وما زاد من استياء الأهالي هو أن أبرز تلك الحوادث اختطاف وانتحار وادعاء بظهور جن، إلا أن من بين كل هذا كان هناك ما يدعو للفخر، خاصة مع قيام سائق بإنقاذ طفلة من الاختطاف، معرضا حياته للخطر.ويعرض "صدى البلد" خلال التقرير التالي أبرز تلك الحوادث وقرارات النيابة.تم خلال شهر يناير، إنقاذ طفلة ذات ٦ أعوام، على يد محمود مرسي، ابن الإسماعيلية البار، والذي رغم تخرجه في الجامعة إلا أنه لم يعرف يوما اليأس، على حد قوله، وظل ينتقل بين الوظائف المؤقتة إلى أن امتلك تاكسي أجرة عمل عليه في سبيل توفير نفقاته، ثم كرمه الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، بمنحه وظيفة دائمة بالهيئة.كما تمكنت حملة مكبرة لمديريتي أمن الإسماعيلية والشرقية، بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من تصفية أحد أخطر العناصر المروجة للهيروين بمنطقة السحر والجمال بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.كما أصاب شيخ معهد ابتدائي أزهري بالتل الكبير في محافظة الإسماعيلية، عاملا بجرح قطعي بالوجه بعد مشادة وقعت بين شيخ المعهد الأزهري والعامل، بسبب تقديم العامل طلب إجازة رفضه شيخ المعهد، ما أدى إلى نشوب مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها شيخ المعهد بالاعتداء بسلاح أبيض على العامل.وفي نهاية يناير، تم إخلاء سبيل 24 متهما من جماهير الدراويش في أحداث استاد الإسماعيلية.بينما تم افتتاح متحف الشرطة بمقر مديرية أمن الإسماعيلية بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد التى تم تنفيذها لرفع كفاءة المتحف الذى يخلد ذكرى معركة وبطولات رجال الشرطة في عام 1952 ضد الاحتلال البريطانى.كما قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار عبد الحى فازورة، وعضوية المستشارين محمد أحمد شحاتة وأيمن عبد الغفور خليل، وسكرتارية هيثم عمران وحسام حسن، بمعاقبة 89 متهما من جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة باسم "الخلايا العنقودية"، و"حركة ولع" التي قامت باستهداف ضباط الشرطة والجيش وحرق سياراتهم والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد خلال عام 2013، بأحكام متعددة ما بين غيابيا وحضوريا تراوحت بين 10 و15 عاما والبراءة بمعاقبة 49 متهما حضوريا و40 متهما غيابيا منهم 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و43 متهما بالسجن لمدة 10 أعوام، و19 متهما بالسجن لمدة 7 أعوام، و3 متهمين بالسجن لمدة 5 أعوام، وبراءة 14 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.كما أمر المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس المتهم "سيد. ع"، 40 سنة، عامل، 4 أيّام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوجة أبيه 72 عاما طعنا بالسكين في أنحاء متفرقة من الجسد، كما أمر المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لمعرفة أسباب الوفاة.كما قرر المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس ضابط شرطة برتبة نقيب يعمل بإدارة محور تأمين قناة السويس 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على سلاحه، بعد قيامه بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الميري على سيارة ملاكي بعد الاختلاف على أولوية المرور بالطريق العام بدائرة مركز الإسماعيلية، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات.ووجه المستشار أبو غنيمة بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامهم بتهريب مخدر البانجو من شرق القناة إلى الضفة الغربية، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل سيارة نقل بمخزن سري قبل تهريبها من شرق القناة إلى الضفة الغربية، وزنت 1500 كيلوجرام من نبات البانجو المخدر، لتوزيعها قبل عيد الفطر المبارك على تجار المخدرات والمدمنين بإقليم القناة.وكانت من أكثر الجرائم المفجعة، تجرد أب من كل معاني الأبوة والرجولة والنخوة بعد أن عرض طفلته ذات الـ13 عاما فريسة سهلة ورخيصة لصديقه تاجر المخدرات ليقوم باغتصابها والتعدي عليها جنسيًا مقابل حصول الأب على كميات من المخدرات مجانًا ، مقابل أن قدم فلذة كبده إلى تاجر المخدرات ليعاشرها جنسيًا.كما أمر المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس المتهم "محمد. س"، 18 عاما، جزار وشهرته "بذرة"، 4 أيام على ذمة لاتهامه بقتل جاره المجني عليه "أحمد. ا"، 34 عاما، سائق سيارة، بعد أن طعنه المتهم طعنة نافذة بالرقبة أودت بحياته في الحال.وضحى الشاب السيد صلاح المغربي، بحياته مقابل إنقاذ والدته قبل تعرضها للصعق بالكهرباء من أحد أعمدة الكهرباء، ضاربًا المثل في الوفاء والتضحية.وكذلك عثرت الأجهزة الأمنية على طالبة كانت تدرس في كلية الصيدلة جامعة قناة السويس، ومتغيبة عن منزلها، غارقة في نهر النيل، وانتشلت جثتها.وأمر المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحجز والد طفلة رضيعة 6 أشهر على ذمة التحريات، وعرض الرضيعة على الطب الشرعي، وإخطار مركز الأمومة والطفولة لفحص حالة الطفلة بعد إصابتها بجرح قطعي في منطقة حساسة بعد ادعاء الأب أن جنا هو الذي أصابها.كما تم انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة رجل فى العقد الرابع من العمر، موظف بشركة كهرباء القناة، عثر عليه داخل منزله بمنطقة المنايف دائرة مركز شرطة أبو صوير فى حالة تعفن، ومربوط بحبل من منطقة الصدر والوسط ومعلق بسقف بحجرته بمنطقة الكيلو 7 دائرة مركز أبو صوير، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أهل المتوفى وجيرانه.أخيرا تمكنت مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على تاجر أسلحة وذخيرة بحوزته سلاح ناري وذخيرة أثناء قيامه بمحاولة بيع أسلحة نارية وذخيرة لضباط مباحث مركز الإسماعيلية.