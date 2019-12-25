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محافظات

بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يسلم معدات نظافة جديدة لمركز ومدينة طلخا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
سلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم 4 سيارات نظافة جديدة حمولة 5 طن لمركز ومدينة طلخا بتكلفة 2 مليون جنيه لرفع كفاءة منظومة النظافة في الوحدات القروية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019.

وذلك بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة ومحمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات.

واكد محافظ الدقهلية أن هذه خطوة جديدة من ضمن خطوات تطوير منظومة النظافة بالمركز والمدن والأحياء والقرى لرفع المستوي العام للنظافة، و ان هناك دعم كبير خلال المرحلة المقبلة للقري سواء في مجال النظافة أو مشروعات البنية الأساسية.

ووجه مختار لرئيس مركز ومدينة طلخا بعمل دوريات علي مدار اليوم لتجوب كل شوارع مدينة طلخا لرفع القمامة منها اول بأول وتوعية المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في أما كنها المخصصة للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يسلم معدات نظافة جديدة لمركز ومدينة طلخا
بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يسلم معدات نظافة جديدة لمركز ومدينة طلخا
بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يسلم معدات نظافة جديدة لمركز ومدينة طلخا
بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يسلم معدات نظافة جديدة لمركز ومدينة طلخا
بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يسلم معدات نظافة جديدة لمركز ومدينة طلخا
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