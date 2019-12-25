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فن

بـ سؤال محرج وفستان غالي جدا | مي عمر مطلوبة على جوجل.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:34 ص
مي عمر
مي عمر
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قسم الفن
تصدرت الفنانة مي عمر مؤشر البحث جوجل في مصر بعد يوم من ارتدائها فستانا غاليا من تصميم هاني البحيري قيل إن سعره 15 مليون دولار وسط تشكيك كثيرين في قيمته الفعلية.

الفستان ارتدته مي عمر أمس الأول في عرض أزياء هاني البحيري، وهو مرصع بالماس والأحجار الكريمة يقدر بقيمة ١٥ مليون دولار من تصميم هاني البحيري وبمشاركة بيت مجوهرات سارنا.

كانت الفنانة مي عمر، أثارت الجدل عند حضورها حفل توزيع جوائز النايل دراما، منذ أيام، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

والتقت كاميرا "صدى البلد"، مي عمر، للحديث معها عن تكريمها في المهرجان، وعن أزمتها الأخيرة هي وزوجها المخرج محمد سامي، مع نسرين أمين.

بينما عبّرت مي عمر، عن سعادتها بتكريمها وتواجدها في مهرجان تابع للتلفزيون المصري، لكنها غضبت بسؤالها عن الأزمة مع نسرين أمين، وردت في غضب قائلة :"لا تعليق"، وتركت الكاميرا وذهبت لدخول الحفل.

يذكر أن آخر أعمال مي عمر الفنية، مسلسل "ولد الغلابة" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة الفنان أحمد السقا.
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