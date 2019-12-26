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مشروعات تنموية عملاقة في السويس خلال 2019.. تطوير ورصف طريق الإسماعيلية بتكلفة 600 مليون جنيه.. وافتتاح مصنع إنتاج الوقود من القمامة باستثمارات 200 مليون جنيه

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:05 ص
مصنع إنتاج الوقود
مصنع إنتاج الوقود من القمامة
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حسن غنيمة
- ٢٣٠ مليونا لإنهاء أزمة مشروعات الصرف الصحي في السويس
- تطوير ورصف طريق الإسماعيلية بتكلفة 600 مليون جنيه
- ضخ 4 ملايين متر مكعب بترعة السويس وانفراج أزمة المياه بمدينة السلام
- افتتاح مصنع إنتاج الوقود من القمامة باستثمارات 200 مليون جنيه في السويس


شهدت محافظة السويس عدة أحداث على كل الأصعدة خلال عام 2019 حيث ظهر تطور كبير في كافة المجالات منذ تولي اللواء عبد المجيد صقر منصب محافظ السويس .

حيث خصصت الدولة ٢٣٠ مليون جنيه لإنهاء ازمة الصرف الصحي بالكامل من خلال تغيير الخطوط واجراء عمليات إحلال وتجديد للمحطات التى لم يتم تأهيلها، لافتا ان هناك محطات لم يتم تأهيلها منذ ١٩٤٢ .

وبعد مطالبات السوايسة خلال الأعوام السابقة بدأت الشركة المنفذة لأعمال الرصف والتطوير لطريق السويس الإسماعيلية، أطلقت ضربة البداية من ميدان الشهيد حسني عويس بمنطقة النفق بحي الجناين في اتجاه السويس ويبلغ طول الطريق بنطاق محافظة السويس ٣٥ كيلو متر تبدأ من مزلقان المثلث بحي الأربعين وحتي قرية جنيفة بحي الجناين. 

كما قررت لجنة اختيار القيادات العليا بمحافظة السويس برئاسة المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، تعيين كوادر جديدة بالوظائف العليا بمديرية التربية والتعليم بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية وتم اخطار سلمى الشاعر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بالقيادات الجديدة.

على الجانب الآخر تم تأمين احتياجات محافظة السويس من المياه وضخ نحو ما يقرب من ٤ ملايين متر مكعب بترعة السويس خلال الساعات الماضية كما تم ضخ مياه الى المحطة المغذية لمياه الشرب بمدينتى السلام ١ و٢ لتعمل بكامل طاقتها مؤكدا انه تم البدء فى تنفيذ خطة للرى لرفع كفاءة المجارى المائية بترعة السويس وجسورها بتكلفة تصل الى ٢٠ مليون جنيه .

كما بحث اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات، قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس،رجل الأعمال محمد أبوالعينين، والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الخطوات التنفيذية لمشروع إسكان المستقبل بالمحافظة، والذى ستبدأ المرحلة الأولى منه ببناء ١٥ عمارة، بدعم من الجيش الثالث الميداني، ويستهدف فى مراحله النهائية الانتهاء من تنفيذ ١٠ آلاف وحدة سكنية. 

وتمتد مشكلة الإسكان بمحافظة السويس منذ العام ٢٠٠١، ويهدف المشروع إلى حلها؛ بتوفير مسكن لائق لجميع الشباب، من وحدات سكنية تحقق معايير "جودة الحياة"؛ للقضاء على التكدس السكاني، وتحقيق العدالة فى توزيع الخدمات، بحيث لا تتعدى المناطق السكنية والمباني ربع المساحة الإجمالية للمشروع، وألا تقل المساحات الخضراء عن نصف المساحة.

كما افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أول مصنع لإنتاج الوقود من القمامة بشركة جيوسايكل إحدى مجموعات شركات لافارج بالعين السخنة باستثمارات 200 مليون جنيه. 
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