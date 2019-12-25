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محافظات

لليوم الثاني.. أمطار وعواصف الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
أمطار وعواصف الفيضة
أمطار وعواصف الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
تعرضت أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية اليوم، الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وعواصف وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في تراكم المياه بعدد من الشوارع، فيما دفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر، بسيارات وبدالات وفرق طوارئ للمناطق المتضررة، لسحب تراكمات المياه لضمان استمرار السيولة المرورية.

وشهدت الطرق الرئيسية، صباح اليوم، ارتباكا مروريا، ومنها طريق وادي القمر غربي الإسكندرية، بعدما حولته الأمطار إلى برك من المياه أعاقت مرور السيارات.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن أمس، الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.
لليوم الثاني.. أمطار وعواصف الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية.. صور
لليوم الثاني.. أمطار وعواصف الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية.. صور
لليوم الثاني.. أمطار وعواصف الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية.. صور
لليوم الثاني.. أمطار وعواصف الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية.. صور
لليوم الثاني.. أمطار وعواصف الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية.. صور
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