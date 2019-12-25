AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

مرة أخرى.. أمريكا تحذر بريطانيا من شبكات هواوي 5G

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
هواوي 5G
هواوي 5G
Advertisements
شيماء عبد المنعم
حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين "Robert O’Brien"، المملكة المتحدة بأن أي قرار من حكوماتها بالسماح لشركة الاتصالات الصينية هواوي تكنولوجيز "Huawei"، بدخول شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G في البلاد، قائلًا: "إن مثل هذه الخطوة ستشكل خطرًا على أجهزة المخابرات السرية البريطانية MI5 و MI6".

وقال أوبراين لمجلة فاينانشيال تايمز في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء: "إنهم يسرقون أسرار الدولة بالجملة، سواء كانت أسرار المملكة المتحدة النووية أو أسرار MI6 أو MI5، وإنه لأمر مروع إلى حد ما بالنسبة لنا أن الناس في المملكة المتحدة سوف ينظرون إلى هواوي كنوع من القرارات التجارية، لكن شبكات الجيل الخامس هي نوع من قرارات الأمن القومي".

ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، قد حثت واشنطن المملكة المتحدة على حظر هواوي تمامًا، لكن تحذير أوبراين الجديد يرفع هذا الضغط إلى مستوى جديد، ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون Boris Johnson لتحديد ما إذا كان سيتم حظر شركة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد.

وأضاف أوبراين: "الناس في أوروبا واليابان ونيوزيلندا وأستراليا بدأوا في فهم المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة ضد هواوي"، وتضغط الولايات المتحدة على الدول حتى لا تمنح هواوي وصولًا إلى شبكات الجيل الخامس، وادعت أن بكين قد تستخدم معدات الشركة للتجسس، وهو ما نفته الشركة الصينية مرارًا وتكرارًا.

والسبب الرئيس الذي تواجه بريطانيا بسببه مثل هذه الضغوط هو أنها أحد شركاء Five Eyes إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، حيث تتشارك هذه البلدان المعلومات الاستخباراتية الهامة.

وبينما تعتقد الولايات المتحدة أن الشركة الصينية العملاقة للاتصالات تشكل خطرًا على الأمن القومي ويجب حظرها، فإن هواوي تنفي بشدة هذه الاتهامات، ودعت إلى مراقبة دولية لتقنياتها ووفرت وصولًا مجانيًا ومفتوحًا إلى التعليمات البرمجية المصدرية الخاصة بها.

الجدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، أضافت في شهر مايو الماضي، هواوي إلى قائمتها السوداء التجارية بمزاعم أن الشركة الصينية قد تستخدم معداتها في التجسس على الشعب الأمريكي، حيث وقع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على أمر تنفيذي يمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي قدمتها الشركات التي تشكل خطرا على الأمن القومي، حيث أوضح إن معدات Huawei 5G يمكن أن تحتوي على أبواب خلفية تسمح للصين بالتجسس على الولايات المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هواوى تبحث مع الشركات الأمريكية إمكانية ترخيص شبكات 5G

قابل للطي.. هواوي تطلق هاتف Mate X في هذا الموعد

من أجل تقنية 5G.. بريطانيا تمنح هواوي مفاجأة

بسبب مخاوف أمنية.. تأجيل طرح هواوي لشبكة الجيل الخامس 5G في بريطانيا

الولايات المتحدة تمنح Huawei مدة ترخيص جديدة للعمل مع شركاتها

للمرة الثالثة.. الولايات المتحدة تمنح هواوي 90 يومًا أخرى

ترشيحاتنا

هل يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون واسع.. الإفتاء تجيب .. فيديو

متفوقا على آرسنال وباريس سان جيرمان.. الهلال السعودي الـ 16 عالميا 2019

عاجل| ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019

رسائل قوية من فاروق جعفر لمسئولي الزمالك عقب التعادل مع الإنتاج الحربي

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء 25-12-2019 .. فيديو

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني بالفيوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب

بعد إثارتها الجدل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا.. 20 صورة لمادونا