مرة أخرى.. أمريكا تحذر بريطانيا من شبكات هواوي 5G

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين "Robert O’Brien"، المملكة المتحدة بأن أي قرار من حكوماتها بالسماح لشركة الاتصالات الصينية هواوي تكنولوجيز "Huawei"، بدخول شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G في البلاد، قائلًا: "إن مثل هذه الخطوة ستشكل خطرًا على أجهزة المخابرات السرية البريطانية MI5 و MI6".



وقال أوبراين لمجلة فاينانشيال تايمز في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء: "إنهم يسرقون أسرار الدولة بالجملة، سواء كانت أسرار المملكة المتحدة النووية أو أسرار MI6 أو MI5، وإنه لأمر مروع إلى حد ما بالنسبة لنا أن الناس في المملكة المتحدة سوف ينظرون إلى هواوي كنوع من القرارات التجارية، لكن شبكات الجيل الخامس هي نوع من قرارات الأمن القومي".



ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، قد حثت واشنطن المملكة المتحدة على حظر هواوي تمامًا، لكن تحذير أوبراين الجديد يرفع هذا الضغط إلى مستوى جديد، ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون Boris Johnson لتحديد ما إذا كان سيتم حظر شركة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد.



وأضاف أوبراين: "الناس في أوروبا واليابان ونيوزيلندا وأستراليا بدأوا في فهم المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة ضد هواوي"، وتضغط الولايات المتحدة على الدول حتى لا تمنح هواوي وصولًا إلى شبكات الجيل الخامس، وادعت أن بكين قد تستخدم معدات الشركة للتجسس، وهو ما نفته الشركة الصينية مرارًا وتكرارًا.



والسبب الرئيس الذي تواجه بريطانيا بسببه مثل هذه الضغوط هو أنها أحد شركاء Five Eyes إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، حيث تتشارك هذه البلدان المعلومات الاستخباراتية الهامة.



وبينما تعتقد الولايات المتحدة أن الشركة الصينية العملاقة للاتصالات تشكل خطرًا على الأمن القومي ويجب حظرها، فإن هواوي تنفي بشدة هذه الاتهامات، ودعت إلى مراقبة دولية لتقنياتها ووفرت وصولًا مجانيًا ومفتوحًا إلى التعليمات البرمجية المصدرية الخاصة بها.



الجدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، أضافت في شهر مايو الماضي، هواوي إلى قائمتها السوداء التجارية بمزاعم أن الشركة الصينية قد تستخدم معداتها في التجسس على الشعب الأمريكي، حيث وقع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على أمر تنفيذي يمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي قدمتها الشركات التي تشكل خطرا على الأمن القومي، حيث أوضح إن معدات Huawei 5G يمكن أن تحتوي على أبواب خلفية تسمح للصين بالتجسس على الولايات المتحدة.