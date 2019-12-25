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محافظات

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:56 ص
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائح أجنبي
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أحمد عبد العزيز
استقبل ميناء الإسكندرية صباح اليوم، الأربعاء، السفينة السياحية المالطية "سيليسيال كريستال" قادمة من اليونان، وعلى متنها 1028 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 400 فرد، وذلك رغم موجة الطقس السيئ التي تضرب المدينة في الوقت الحالي.

كان في استقبال السفينة "celestyel crystal" بمحطة الركاب البحرية الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، ومسئولو وقيادات الميناء.

وتعد هذه هي الرحلة الرابعة للسفينة السياحية المالطية "سيليسيال كريستال"، وذلك ضمن عدد من الرحلات المنتظمة التي تقوم بها إلى ميناء الإسكندرية.

وقال الربان طارق شاهين، إنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الميناء لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة والسياح، معربا عن سعادته بقدوم السفن السياحية وبدء موسم السياحة.

وأضاف رئيس ميناء الإسكندرية، أنه تم تنظيف وتجميل محطة الركاب البحرية، الخاصة باستقبال السفن السياحية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين قبل وصولهم بوقت كاف.

من جانبه، أوضح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن الخدمات البحرية والمرشدين بالميناء نجحوا في إدخال السفينة لمحطة الركاب البحرية باحترافية عالية رغم سوء الأحوال الجوية. 
رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور
رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور
رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور
رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور
رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور
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