ندوات ومدارس علمية ومحفظين قرآن.. نشاط كبير لـ أوقاف الأقصر في 2019

شهدت مديرية الأوقاف بالأقصر هذا العام العديد من الإنجازات وتطوير عدد من المدارس والمعاهد والمساجد على مستوى المحافظة.





وقال فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير المديرية إن الاهتمام بالقطاع الديني والدعوي هو من أولويات اهتمام الوزارة حيث إنه هو القطاع الأهم في منظومة العمل بوزارة الأوقاف ولقد تم تحقيق عدة إنجازات في هذا القطاع .





وأوضح أن من هذه الانجازات اعتماد 10 مدارس علمية علي مستوي المديرية ويقوم بالتدريس فيها (50) من أكفأ الائمة بالمديرية وخلال العام المنصرم وتم عقد (200) محاضرة شهريًا وعلي مستوي العام تم عقد(2400) ندوة وتم اعتماد (40) مدرسة قرآنية ويقوم بالتدريس فيها (119) محفظا ويدرس فيها ما يقرب من(2543) طالباً وطالبة وتم اعتماد (2) مركز لإعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى المحافظة ويقوم بالتدريس فيها (8) محفظين ومدرس ويدرس فيها ما يقرب (260) طالباً وطالبة بمختلف الأعمار.





وأضاف أنه تم تدريب (45) إماماً ومفتشًا علي مختلف البرامج التدريبية وذلك بمقر التدريب بالوزارة وتم عقد (3) دورات تدريبية متخصصة في تنظيم الاسرة والمخدرات وغيرها بالمديرية تم فيها تدريب ( 450) أمام وعقد دورة تدريبية بالمديرية للسادة خطباء المكافأة تم فيها تدريب (206) خطباء مكافأة واعتماد (1) واعظة متطوعة بالمديرية وعقد (217) ندوة ومحاضرة مع مختلف المديريات الموجودة بالمحافظة مثل- الصحة - والتربية والتعليم - والشباب والرياضة وغيرها وتم عقد (176) اجتماعًا بالمديرية والإدارات التابعة للمديرية وذلك لتنشيط العمل الدعوي ومتابعة الأعمال الدعوية والإدارية.





وأشار إلى تم اعتماد (9) مدارس من مدارس المساجد الجامعة الصيفية وذلك للقيام بالتدريس فيها خلال الإجازة الصيفية وخلال فترة إجازات المدارس ويدرس فيها ما يقرب (378) من طالب وطالبة وعقد (43812) قافلة دعوية بالمديرية و(43812) درس راحة بالمديرية و(139968) درسا دينيا وذلك على مستوى المحافظة وتم اعتماد (75) خطيب مكافأة هذا العام وعليه فيصبح مجموع عدد الخطباء المرخص لهم ( 433) خطيب بكافة مستوياتهم وتم افتتاح مركز للثقافة الاسلامية بالمديرية ويبلغ عدد الدارسين بالمرحلة الأولى (21) والدارسين بالمرحلة الثانية ( 26) وقد تم تخريج (86) من الدارسين بالمركز.



